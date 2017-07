Két év múlva jön a Wonder Woman folytatása

2019 decemberében érkezik a mozikba Wonder Woman 2, írja a Hollywood Reporter. Azt egyelőre nem tudni, hogy az előző filmet rendező Patty Jenkins vállalja-e ismét a rendezői feladatokat.

A hír annyira nem meglepő, hiszen a filmet a jegypénztáraknál és a kritikusoknál is jól fogadták, különösen annak tekintetében, hogy az elmúlt szuperhősös időszak első olyan filmje volt, amiben a főszereplő és a rendező is nő.

A főhőst alakító Gal Gadot egyébként visszatér a karakterrel a Justice League-ben, a DC ellen-Bosszúállókjában Batmannel, Supermannel és pár új arccal. És Joss Whedonnal, aki Zach Snyder lányának öngyilkossága miatt átvette a rendezőtől a Justice League befejezését, miután előtte nem sokkal megkapta a Batgirlt, szintén nőközpontú film rendezését. Ahogy a Variety is írja, Whedon éppen az előbbi film pótforgatásán dolgozik, ami 25 millió dollárba fáj a stúdió. Ennyiből simán kihoznak egy B-kategóriás akciófilmet is külön, bár állítólag pont a párbeszédekkel és a sztorival van a baj, nem az akciójelenetekkel.

Ezt a Mashable írja, ahol azt is megemlítik, hogy a családi tragédia miatt háttérbe vonuló Zach és Debora Snyder helyett Joss Whedon fogja kormányzoni a nagy szuperhősös filmmonstrumot, miközben Geoff Johns személyében külön képregényes szakértőt is felvett a Warner. Joss Whedon pedig tudja, hogyan kell sok ismert szuperhőst népszerűvé tenni a mozikban.

Ehhez jól jön, hogy csak Amerikában 389 millió dollárnál jár a bevétel, amivel A galaxis őrzői 2-t is megelőzte a film. A mostani folyamatok alapján a Warner és a DC a Wonder Woman sikerét látva, a Snyderek háttérbe szorulása miatt erős fordulatot vesz, amiben Whedon lehet a központi figura. Épp ezért érdekes, hogy a következő két évben csak a Justice League és most a Wonder Woman 2 lett fix dátumra bejelentve.