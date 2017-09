Megtalálták a szuperhős Tom Hardy partnerét

Michelle Williams alakítja majd Tom Hardy szerelmét a Sony Venom-filmjében, írja a Variety. A rendező, Ruben Fleischer állítólag több színésznőt is meghallgatott, akik közül Williamst találta a legjobbnak. A színésznő egy kerületi ügyészt fog alakítani, aki a címszereplő szerelme is egyben.

Williamset négyszer jelölték Oscarra, szerepelt többek között Scorsese Viharszigetében, Ryan Gosling mellett a Kék Valentinben, Casey Affleck oldalán A régi városban, Marilyn Monroe-t alakította az Egy hét Marilynnel című életrajzi drámában, valamint a Dawson és a haverokból is emlékezhetünk rá.

Venom története egyébként szorosan köthető Pókemberhez. A képregényben Peter Parker egy új, fekete ruhát szerez, ami valójában egy földönkívüli szimbióta, és a hős tudta nélkül irányítja Pókembert. Miután Parker megszabadul a lénytől, az Eddie Brockhoz kerül, aki felett elhatalmasodik, de lassan megtanulja irányítani.

A főszereplőt Tom Hardy játssza, aki mellett a Zsivány Egyesből és a Four Lionsből ismert Riz Ahmed is feltűnik majd. A Sony nem győzi hangsúlyozni, hogy a Venom önálló film lesz, nem a Pókember-univerzum része. A Marvel-képregények történetében a figura egyébként nemcsak Pókember mellett bukkant fel, hanem olyan Marvel-hősök mellett is, mint Vasember, Hulk vagy Deadpool.

A Venom-filmet az a Ruben Fleischer rendezi, aki például a Zombielandet is jegyzi, a forgatókönyvet pedig Scott Rosenberg (Tolvajtempó, Con Air, Pop, csajok satöbbi, Jumanji: Vár a dzsungel) és Jeff Pinkner (A Setét Torony, A csodálatos Pókember 2., Jumanji: Vár a dzsungel) írta. A film 2018 őszén kerül majd mozikba.

Michelle Williams a Venom mellett hamarosan látható lesz például Ridley Scott A világ összes pénze című filmjében, illetve Janis Joplinként is láthatjuk majd Sean Durkin életrajzi drámájában.