Olyan lesz mint a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és mégsem

Bizarr érzés belecsöppenni egy még el sem készült filmbe. Ott lenni a főszereplő család nappalijában, aztán az étkezőjükben, nézni, ahogy esznek, beszélgetnek. Nem egy filmforgatást látni, ahol a rendező bekiabál, hogy ennyi!, hanem benne lenni a filmben. Reisz Gábor, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan rendezője és stábja ezt találták ki az újságíróknak, hogy bevonják őket új filmjük, a Rossz versek sztorijába. Vagyis amennyit egyelőre a sztoriról tudni lehet. Zavarbaejtő, vicces, idegesítő és megható volt, ezek szerint valószínűleg ilyen lesz a film is.

Ahogy a VAN, úgy a Rossz versek is önéletrajzi ihletésű, de fiktív történetet mesél el. Részben ez is napjaink Budapestjén játszódik, a főszereplője pedig a 33 éves Merthner Tamás. Ahogy a VAN főhőse, Áron, úgy Tamás sincs éppen élete csúcspontján. Párizsi ösztöndíját töltő barátnője, Anna éppen most szakított vele, Tamás visszaköltözik Budapestre, és a film szinopszisa szerint „a múltjában kezdi keresni a választ arra, hogy a szerelem valóban csak akkor létezik-e, amikor már gyakorlatilag nincs.”

Szóval ez a film olyan lesz, mint a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan?

Igen is meg nem is. Annyiban mindenképpen hasonlít 2014 nagy meglepetésfilmjére, a minimálköltségvetésből forgatott, és végül 65 ezer nézőig jutó VAN-ra, hogy ezt is Reisz írta és rendezte. Itt is egy harmincas pasi a főszereplő, és most is nagyon fontos volt a készítőknek, hogy ne csak a főhős magánéleti drámáját mutassák be, hanem azt is, hogy milyen 2017-ben Magyarországon élni, és milyen volt mondjuk pár évvel vagy évtizeddel korábban.

És ezzel el is jutottunk az egyik újdonsághoz. A VAN a jelenben játszódott, a Rossz versek viszont ugrál az időben. Merthner Tamást négyen alakítják, a felnőtt énjén kívül megismerjük a gyerek, a kiskamasz, és a majdnem felnőtt Tamást is. Tamás szülei viszont nem változnak, őket minden jelenetben Takács Katalin és Kovács Zsolt alakítja, akik a VAN-ban is a főszereplő srác szülei voltak. “Mi voltunk raktáron” - mondja Kovács, aki szerint “valamiféle pókfonálszerű folytonosság” van a VAN-beli szülők és a Rossz versek szülőpárosa között, de nem törekedtek erre, mert ez egy másik film, egy másik téma.

Csakhogy most a rendező nem talált egy olyan színészt, aki eljátszhatná őt magát, vagyis a forgatókönyve főhősét, ezért Reisz magára osztotta a főszerepet. Berkes Juli, a film producere nem igazán örült a döntésnek. Nem azért, mert Reisz rosszul játszik, hiszen fogalma sem volt, hogy játszik, hanem mert ez lelassítja a forgatást. Végül mégis Reisz lett Tamás, annak ellenére, hogy a szereplést nem igazán élvezi. “Irtózatosan rossz magadat látni, rossz hallani a saját hangodat. Vannak olyanok, akik szeretik, én nem ilyen vagyok.”

A döntés előtt hónapokig válogattak, próbáltak színészekkel, de a rendező mindig azt érezte, hogy valami hiányzik, így lett mégis ő a főhős. A Filmművészetin még kifejezetten rossz színésznek látta magát. “Nem tudok játszani, katasztrofális érzéseim voltak, amikor színészkedni kellett”. Ebben a filmben sem színészkedik, azt mondja, hogy csak próbált maga lenni. Az operatőr viszont az előző filmjével ellentétben most nem Reisz volt, hanem Bálint Dániel és Becsey Kristóf. Mivel a film több idősíkban játszódik, többféle kameratípussal dolgoztak: van, amit 35-ös, 16-os vagy 8 mm-es filmre vettek fel, de láthatunk Alexa minivel, VHS-sel, DV kamerával és iPhone-nal felvett részeket is.

Most is semmi pénzből forgatnak?

Rossz versek Rendező-forgatókönyvíró: Reisz Gábor Szereplők: Reisz Gábor (Merthner Tamás), Nagy Katica (Csák Anna, a barátnője), Takács Katalin (Tamás édesanyja), Kovács Zsolt (Tamás édesapja), Zayzon Zsolt (Tamás bátyja), Seres Donát (Tamás fiatalabb énje), Prukner Mátyás (Tamás fiatalabb énje), Prukner Barna (Tamás fiatalabb énje), Monori Lili (Vali, Tamás nagynénje) Operatőr: Bálint Dániel és Becsey Kristóf Vágó: Tálas Zsófia Zeneszerző: VAN Filmzenekar Jelmeztervező: Keszei Borbála Látványtervező: Tasnádi Zsófia Hangmérnök: Lukács Péter Benjámin Producerek: Berkes Júlia, Estelle Robin You Támogatók: Magyar Nemzeti Filmalap, RTL Klub, Le Pays de la Loire

A VAN elképesztően kevés pénzből, mindössze tízmillió forintból (és nyilván egy csomó baráti szívességből) készült, de a film sikere lehetővé tette, hogy Reisz most már sokkal több pénzből dolgozzon. A Rossz versek a Proton Cinema, a Les Films du Balibari és az RTL Klub koprodukciójában, a Filmalap 230 millió forint értékű támogatásával készült, így Budapest mellett Párizsban és a Balatonon is forgathattak. 55 nap alatt 120 helyszínen dolgoztak, és egy jelenethez sem használtak stúdiót. A Merthner család otthonát egy Galamb utcai lakásban találták meg, itt hónapokat töltöttek a készítők. (És mi is itt nézhettünk bele Merthnerék családi ebédjébe.)

De miért akart Reisz Gábor még egy hasonló filmet csinálni?

Eredetileg nem akart. A VAN sikere után elnyerte a Cannes-i Filmfesztivál által fenntartott rezidensprogramon való részvétel lehetőségét, ezzel öt hónapon át dolgozhatott Párizsban az újforgatókönyvön. (Az első-, illetve másodfilmes rendezőket támogató Cinéfondation Residence programba eddig csak négy magyar rendezőnek, többek között Mundruczó Kornélnak és Nemes Jeles Lászlónak sikerült bekerülnie.) Párizsba még azzal a tervvel érkezett, hogy egy film noirt ír majd, de menet közben megváltoztak a tervei, így született meg a Rossz versek forgatókönyve. A rendező a Residence keretében ingyen járt Párizs minden mozijába, és elvitték őket egy csomó fesztiválra, köztük Cannes-ba is, az Index ekkor írt először a Rossz versekről. Akkor a rendező azt mondta az Indexnek, hogy a Rossz versek egy

személyes film szerelemről, sportról és középszerűségről. Ugyanis én vízilabdáztam 10 évig, és nem voltam jó. És ezzel nem vagyok egyedül, mert gyakorlatilag 1000-ből 950 ember elég rossz. Én meg pont erről a 950-ről akarok filmet csinálni, nekik akarok filmet csinálni."

“Azt vettem észre, hogy bár egy műfajra próbálom felhúzni a dolgot, mégis is folyamatosan magamat írom, jönnek fel az emlékeim, a versek főleg. Eluralkodott ez a személyes dolog”. A két film összehasonlításával pedig egyszerűen nem foglalkoztak. “Egy döntés volt, ha hasonlít, hasonlít, ha nem, nem, mi ezzel nem foglalkozunk”.

Ez lesz a magyar Paterson? Tele lesz majd rossz versekkel?

Csak egy vers lesz benne, külön emiatt nem írtak rossz verseket. “Nem írtam hozzá verseket, egy verssel játszunk, amit még kamaszként írtam. De szerintem ezzel, hogy kamaszként írtam verseket, nem vagyok ufo. Szerintem az az ufo, aki nem próbált meg életében leírni négy sort. Természetes, hogy az ember próbál megfogalmazni magáról valamit”.

Reisz Gábor egyébként már forgatott versekről, a Külalakot 2011-ben. Ebben "a kommunikációs trénerként dolgozó, a napi robottól élettelenné váló Makranczi Zalán talál egy verset, amitől úgy érzi, az élete lehetett volna más. Keresni kezdi a másik életet. A választ a kérdésre, hogy tényleg lehetett volna más" - írtuk a filmről, amit nagyon szerettünk. Meg is lehet nézni:

On a lower level [Külalak] (Hungarian shortfilm) from Gabor Reisz on Vimeo.

A Rossz versek 2018. őszén kerül a mozikba.

Borítókép: Valuska Gábor.