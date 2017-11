Támadnak a karácsonyi prosztóvígjátékok

Mark Wahlberg és Will Ferrell közös filmjétől, a tavalyi Megjött apucitól nem voltunk teljesen elájulva: "a csúcsra járatott debilség mellé a készítők a családterápiás bölcsességeket és a gyereknevelési tanácsokat is masszívan adagolják" - írtuk a helyenként vicces, de leginkább fárasztó és unalmas vígjátékról. A nézőknek viszont bejött a két apuka, a vér szerinti, de elvált, és a mostohaapa vetélkedése. A Megjött apuci 69 millió dollárba került, és közel 250 milliót kerestek vele. Ezek után nem volt kérdés, hogy jön a folytatás.

A Megjött apuci 2-vel ugyanolyan keveset tököltek, mint a szintén tavalyi Rossz anyák folytatásával, így ezt a filmet is láthatjuk a karácsonyi szezonban. A Rossz anyákban a főszereplő csajok apukái, a Megjött apuciban pedig, őrület, a nagypapák kerülnek képbe. A két öreget Mel Gibson és John Lithgow játsszák, de feltűnik a filmben a mozikarrierjét építgető pankrátor, John Cena is. A most kijött előzetes alapján Gibson alakítja a mocskos szájú, romlott nagypapát, Lithgow meg strébert. Seggre esős viccekben persze most sem lesz hiány.

A Megjött apuci 2 december 7-től látható a magyar mozikban.