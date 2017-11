Tíz film, amit látni kell év végéig

Az év vége a szokásos Star Wars-őrület jegyében telik, de azért lesznek más érdekes filmek is a mozikban. Jön például egy drága magyar szuperprodukció, Antal Nimród filmje, A Viszkis. Ha hihetünk az előzeteseknek, egy minden eddiginél lazább Thor-folytatást, és egy még alpáribb Rossz anyákat is láthatunk. De jön a Gyilkosság az Orient expresszen sztároktól hemzsegő feldolgozása és az év romantikus komédiája is. Mi ezt a tíz filmet várjuk még idén, de a cikk végén önök is szavazhatnak, hogy melyikre kíváncsiak a legjobban.

Thor: Ragnarök (november 2.)

A harmadik Thor-film előzetese azzal sokkolt minket, hogy Thortól új ellensége, a halálistennő Hela (Cate Blanchett) elvette a kalapácsát. Aztán bebörtönzik az univerzum túlsó felén, pedig neki minél hamarabb vissza kellene jutnia Asgardba, hogy megállítsa a Ragnarököt, a háborút, ami elpusztíthatja az otthonát, a teljes asgardi civilizációt. Ehhez először egy gladiátorarénában kell megküzdenie Hulkkal, aki korábban még a haverja volt ugye. A komor sztori ellenére az új Thor-film sokkal lazább és viccesebb, mint a korábbiak, és ha hinni lehet a készítőknek, az is újdonság, hogy a párbeszédek nyolcvan százalékát rögtönözték. Az új rendező, a zseniális Vademberek hajszáját készítő Taika Waititi ugyanis így dolgozik. A kritikánkat a filmről itt olvashatják.

Gyilkosság az Orient expresszen (november 10.)

Ha túltesszük magunkat azon, hogy mégis mi szükség volt arra, hogy Agatha Christie híres regényét újra megfilmesítsék, akkor még várhatjuk is a következő Orient expressz feldolgozást. A legismertebb, 1974-es feldolgozásban olyan sztárokat láthattunk, mint Lauren Bacall, Albert Finney, Ingrid Bergman, Sean Connery és Vanessa Redgrave. Ettől az új, Kenneth Branagh rendezte verzió sem akart elmaradni, úgyhogy ebben is felsorakozik egy rakás szupersztár, többek között Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Derek Jacobi és a Star Wars folytatások főszereplője, Daisy Ridley. Az előzetesekből az is kiderült, hogy Branagh néhány akciójelenetet is pakolt a filmbe, meg hogy iszonyúan furcsán áll neki a Poirot-bajusz. Merthogy magára osztotta a főszerepet, ő lesz a belga detektív, aki megpróbál rájönni, hogy ki a gyilkos a luxusvonat utasai közül.

Rossz anyák karácsonya (november 10.)

Kőkeményen korhatáros filmet ígért a főszereplő, Mila Kunis, amikor a Rossz anyák karácsonyáról beszélt. A tavalyi első rész iszonyúan vicces és alpári volt, bele se merünk gondolni, hogy hova lehet ezt még fokozni. A folytatásban visszatér a lázadó anyatrió másik két tagja, Kathryn Hahn és Kristen Bell, na meg a főellenség, a tökéletes anya, a szülői munkaközösség vezetője, Christina Applegate is. A második rész az év leghúzósabb szakaszában, az anyagyilkos karácsonyi előkészületek idején játszódik, amikor agyonterhelt főhőseinket még a saját anyukáik (őket Christine Baranski, Cheryl Hines és Susan Sarandon alakítják) is nyomasztják. Ők olyan örökbecsű mondásokkal bombázzák Mila Kunisékat, miszerint az anyák nem azért vannak, hogy élvezzék a karácsonyt, hanem hogy örömet okozzanak másoknak. Ezek után naná, hogy előkerül a pia, és kap egy részeg öltáncot a Mikulás is.

Rögtönzött szerelem (november 10.)

Az év egy legkellemesebb mozis meglepetése, hogy nálunk is bemutatják a Rögtönzött szerelmet, annak ellenére, hogy az író-főszereplő, Kumail Nanjiani, pakisztáni származású komikus (A Szilícium-völgy állandó szereplője) és felesége, Emily V. Gordon nálunk kevésbé ismertek. Ez a film az ő történetük, saját megismerkedésük alapján íródott, és szinte mindenkit lenyűgözött, aki már látta. "A Big Sick tényleg hagyományos romantikus komédia leginkább, amin sokszor lehet nevetni, a végére pedig tényleg torokszorító is tud lenni, mint egy patikamérlegen kimért hollywoodi film. Csak azoknál mégis sokkal igazabbnak hat, és nem feltétlenül azért, mert igaz történet alapján készült” - írtuk róla, amikor a londoni Sundance fesztiválon láttuk. A film rendezője, Michael Showalter is egyre népszerűbb komikus, a producere pedig Judd Apatow, akinek itthon is sok filmjét vetítették A 40 éves szűztől a Felkoppintváig. Nagyon régen nem láttunk igazán jó romkomot, de most eljött az idő!

120 dobbanás percenként (november 16.)

Robin Campillo filmje idén Cannes-ban ugyanúgy a zsűri nagydíját kapta meg, mint a Saul fia 2015-ben. A 120 dobbanás percenként a kilencvenes évek elején játszódik Franciaországban, és fiatal AIDS-aktivistákról szól, akik hivatalos kormányzati kommunikáció hiányában saját maguk terjesztenek minden információt a betegségről és annak prevenciójáról. Az előzetesből kiderül, hogy ennél messzebbre is mennek: betörnek, és botrányt rendeznek egy gyógyszercégnél, iskolai órákon beszélnek az AIDS-veszélyről úgy, hogy senki nem hívta be őket. A 120 dobbanás percenként az egyik főszereplő halálos betegsége ellenére sem komor film: fiatal szereplői szerelmesek lesznek, buliznak, utaznak. Campillo eddig főleg az Arany Pálma-díjas Az osztály forgatókönyvírójaként volt ismert, most viszont már a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díj egyik nagy esélyesének tartják.

Az Igazság Ligája (november 16.)

Fotó: IMDB

Igen, még mindig vannak a szerkesztőségünkben olyanok, akik hisznek benne, hogy Az Igazság Ligája jó film lehet. Pedig az előjelek aggasztóak: az utóforgatásokra annyit költöttek, amiből már egy közepes büdzséjű rendes mozifilm is kijön. Az Igazság Ligája lenne a DC nagy válasza a Marvel Bosszúállókjára, ugyanis ebben a filmben összefognak olyan ismert hősök, mint Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Aquaman (Jason Momoa), Kiborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) és a Csodanő (Gal Gadot). Nekik kell majd közösen megmenteniük a világot, na nem a Marvel-univerzumtól, hanem egy, az egész Földet fenyegető katasztrófától. És mivel a pénz nem számít, a fenti szupersztárokon kívül szerepel még a filmben Jeremy Irons, Amy Adams, Amber Heard, J.K. Simmons, Jesse Eisenberg, Ciarán Hinds és Willem Dafoe.

Hét nővér (november 23.)

Izgalmas utópiákból soha nem elég. A Hét nővér 2070-ben játszódik, amikor a Föld már annyira túlnépesedett, hogy mindenkinek szigorúan csak egy gyereke lehet. Akinek ennél több születik, attól az állam elveszi a csecsemőt. Csakhogy a Willem Dafoe játszotta főhősnek hetesikrei születnek, hét kislány. Ő pedig úgy dönt, hogy mindet felneveli, és mivel az összes lány ugyanúgy néz ki, senki nem is fog gyanút. Szigorúan be van osztva, hogy a hét napjairól elnevezett lányok közül melyik mikor mehet ki az utcára. Csakhogy egy nap Hétfő eltűnik, és a nővéreknek muszáj megtalálniuk, mielőtt mindannyian veszélybe kerülnek. A lányokat Noomi Rapace alakítja, az állam vezetőjét, az egygyerekes politika élharcosát pedig Glenn Close. A Hét nővér amúgy a Netflixre készült, de itthon a mozikban is láthatjuk.

A Viszkis (november 23.)

Az év talán legjobban várt magyar filmje A Viszkis, vagyis Ambrus Attila élettörténete, aki profi hokisból lett bankrabló, és amolyan nemzeti hős Magyarországon. Tíz év alatt harminc bankot rabolt ki, aztán elkapták, és pár évet börtönben töltött. Már közel tizenöt éve meg akarják filmesíteni a történetét, de csak mostanra készült el Antal Nimród (Kontroll, Elhagyott szoba, Ragadozók) egymilliárd forintos filmje. A készítők nemcsak egy akciófilmet ígérnek, hanem alapos korrajzot is, egy igazi kelet-európai sztorit, amiben megismerhetjük Ambrus erdélyi gyerekkorát, hogy később hogyan próbált beilleszkedni Budapesten, és hogyan nem sikerült a beilleszkedés. Emellett persze lesznek autós üldözések és látványos rablások is. A film főszereplője Szalay Bence, a szerelmét Móga Piroska, az Ambrus után nyomozó rendőrt pedig Schneider Zoltán játssza, de Ambrus Attila is megjelenik egy kis szerepben. A zenét Yonderboi írta A Viszkishez.

Coco (november 23.)

Fotó: outnow.ch

Amilyen morbidnak tűnik első hallásra, annyira vicces és kedves az új Disney–Pixar-rajzfilm, a Coco. A Pixarra korábban is jellemző volt, hogy kicsit komolyabb témákat vesznek elő, a csodálatos Agymanókban például az érzéseinket, a gyerekkori félelmeinket. A Coco főszereplője egy mexikói kisfiú, Miguel, aki nagyon szeretne zenésszé válni, de a családja valamiért hallani sem akar a zenélésről. Valami rejtély van a háttérben, a tiltásnak talán köze lehet az egyik családtag halálához. Miguel a kutyájával együtt egyszer csak a holtak birodalmában találja magát, ahol még napkelte előtt rá kell jönnie, mi is az a történet a családja múltjából, amiről fontos lenne tudnia. Eközben pedig elhangzik jó pár poén a csontvázakról mint kutyaeledelről, a halottakról, akiknek már nincs orruk, mégis tudnak allergiások lenni, vagy a szelfizés szokatlan, fejledobós módjáról. A film rendezői a Toy Story több részével, a Nemo nyomábannal és a Szörny Rt.-vel ismertté vált, Oscar-díjas Lee Unkrich és a Pixar egyik újonca, Adrian Molina.

Star Wars: Az utolsó Jedik (december 14.)

Ahogy mostanában megszokhattuk, az év végét megint egy Star Wars-film uralja a mozikban. Az utolsó Jedik a negyven éve elkezdett történetet folytatja: ott kezdődik, ahol a Csillagok háborúja hetedik része, Az ébredő Erő véget ért. Rey megérkezett Luke Skywalkerhez, de ő egyáltalán nem akarja kiképezni, mert a benne lévő nyers erő Kylo Renre emlékezteti, akiben nem ismerte fel a veszélyt. A sötét oldal viszont nagyon is szeretné kihasználni Rey tehetségét. A rendező, Rian Johnson elárulta, hogy ezúttal nem lesz a Leiáéra és Hanéra emlékeztető szerelmi szál, sem pedig aktuálpolitikai utalgatás, lesz viszont minden eddiginél több épített, tehát valódi, nem csak számítógéppel létrehozott díszlet. Carrie Fisher halála miatt ez lesz az utolsó alkalom, hogy Leiát láthatjuk a vásznon. Hogy a Star Wars őrület cseppet sem csökkent, azt jól mutatja, hogy a film első előzetesét egyetlen nap alatt 120 millióan nézték meg.