Bajban vannak az Affleck fivérek a zaklatási botrány miatt

Már több, mint ezren írtak alá egy petíciót, ami azt követeli, hogy tiltsák ki az Oscar-gáláról Casey Afflecket. A színészt több korábbi kollégája vádolta meg szexuális zaklatással. Ezért az online ív aláírói azt kérik az amerikai filmakadémiától, hogy Casey Affleck ne vehessen részt az Oscar-díjátadón. A hagyományok szerint ugyanis jövő márciusban az idén díjazott Affleck adja majd át a legjobb színésznő Oscar-díját, miután A régi városért megkapta a legjobb színésznek járót.

Ben Affleck az AP hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a hétvégén szembenézett a saját viselkedésével. Azt mondta, hogy a hollywoodi szexuális zaklatási lavina miatt ő is önvizsgálatot tartott, és úgy látja, változtatnia kell a nőkkel szembeni magatartásán, és részese akar lenni a probléma megoldásának. Mint mondta, több ötlete is van a dologgal kapcsolatban, szerinte sokkal több hatalmat kellene a nők kezébe adni. Szerinte a szexuális zaklatásról a férfiaknak is gyakrabban kellene egymás között beszélni, és egyértelműsíteni, hogy mi számít nem megfelelő viselkedésnek.

Ben Affleck neve először akkor merült fel a Weinstein-botrány kapcsán, amikor az egyik áldozat, Rose McGowan hazugnak nevezte a színészt, miután Affleck is elítélte Weinstein viselkedését. (Affleck többször dolgozott együtt a producerrel, lényegében Weinstein fedezte fel, és ő kampányolta ki neki az első Oscart, amit még a Good Will Huntingért kapott Matt Damonnal közösen.) McGowan szerint Affleck hiába is tagadja, igenis tudott Weinstein dolgairól.

Előkerült egy 2001-es felvétel is, az MTV akkor nagyon népszerű műsorában, a Total Request Live-ban Affleck egyszerűen megfogdosta a műsorvezető, Hilarie Burton melleit. Burton, aki ma már színésznőként dolgozik, annyit írt erről a Twitteren, hogy nem felejtette el az esetet.