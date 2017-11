Ez a hős készen volt

Az év egyik legjobban várt magyar filmje A viszkis, Ambrus Attila, a viszkis rabló élettörténete. A sztorit már 15 évvel ezelőtt is meg akarták filmesíteni, de csak mostanra készülhetett el Antal Nimród (Kontroll, Elhagyott szoba, Ragadozók) egymilliárd forintos filmje. Hogy hogyan készült el a film, ami a készítők ígérete szerint izgalmas autós üldözéseket, rablásokat, és Ambrus erdélyi gyerekkorát is bemutatja, most kiderül. Csak az Indexen látható az a werkfilm, amiben a film alkotói mesélnek A viszkis forgatásáról, és bele is nézhetünk a legizgalmasabb jelenetekbe.

A film főszereplői Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán, Klem Viktor és Gazsó György lesznek. De kapott egy kis szerepet a viszkis rabló maga, vagyis Ambrus Attila is, aki a werkfilmben is megszólal. A forgatókönyv szintén Antal Nimród munkája, a zenét Yonderboi írta. A viszkist 2017. november 23-án mutatják be a mozik.

