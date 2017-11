Ez már lassan az Igazságtalanság Ligája

Megjelent a Warner és a DC nagy dobása, a fél tucat szuperhőst egy csapatba terelő Az igazság ligája, azaz a Justice League. Mi nagyon szigorúak voltunk a filmmel, pedig bőven akadnak olyanok, akik szerint egyáltalán nem olyan rossz, mint azt a szemét kritikusok állítják. Éppen ezért a Kultrovat Podcast legújabb adása erről szól, vagyis inkább arról, hogy megpróbálunk minden áron pozitívumokat keresni a filmben, inkább kevesebb, mint több sikerrel. És sok-sok spoilerrel.

Ahhoz képest, hogy ez az első film, amiben ténylegesen (szóval nem csak félperces cameóval) szerepel Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash és Kiborg, a Justice League meglehetősen vegyes fogadtatást kapott. A műsorban Hanula Zsolttal (jó zsaru), Sajó Dáviddal (rossz zsaru) és Iván Andrással (a kettő közti zsaru) nem csak arról beszélünk, hogy mi tetszett és mi nem, hanem szóba kerül

Joss Whedon utolsó pillanatban való beugrása és annak hatása a produkcióra,

A Warner döntése, hogy szándékosan visszatartják a Rotten Tomatoes számait a filmről,

A Justice League gyenge nyitása az elvárásokhoz, és a Thor 3-hoz képest,

a kötelező összehasonlítgatás a Marvel-, illetve némileg a Fox-filmekkel,

és persze az is, hogy ezután milyen irányba tart majd a franchise.

Az biztos, hogy egyikünk édesanyját sem hívják Marthának.

Miért jó ez?

Podcastot hallgatni nagyon jó. Hosszú utazásokon, amikor már az összes zenénket rongyosra hallgattuk, és kiolvastuk a könyvet, és egyébként is ráz a busz/vonat, és összefolynak a betűk. És míg olvasni csak nehézkesen, podcastot hallgatni vezetés közben is lehet, sokkal jobb élmény mint bármelyik kereskedelmi rádió reklámszüneteit nyomogatni. Podcastot hallgatni futás és edzés közben is nagyon hasznos, mert így szellemileg nem vész kárba az az idő sem, amit a testedzésre fordítunk. Podcastot hallgatni takarítás és mosogatás közben is nagyon élvezetes, úgy elszáll az idő, mintha sosem lett volna. Sőt, ha nem olyan a munkája, mint nekünk, hogy szavakat kell egymás mögé rakni, hanem mondjuk pixeleket vagy dobozokat, akkor még munka közben is csak úgy szalad vele az idő.