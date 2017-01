Lehet. Az Ever Block feltalálta nagyban, amit mindannyian csináltunk kicsiben. A német cég a legóhoz hasonló építőblokkokat gyárt, amikből elég hamar fel lehet húzni egy válaszfalat a lakásba vagy az irodába. Az elemek nagy ütésállóságú polipropilén kopolimerből készülnek. A téglák méretüktől függően 10 dekástól 1 kilós súlyúak lehetnek.

Az a legkevesebb, hogy a 15 különféle színben gyártott elemekből igencsak kreatív módon építhetünk magunknak színes falakat. A blokkokban kábelcsatornák is futnak, így nem jelent gondot a villany- vagy a vízvezeték beépítése. A fal stabilitását kiegészítő dübelekkel, rudakkal lehet növelni. Az anyag könnyen tisztítható. Készülnek átlátszó elemek is, amiket kivilágítva különleges hatást érhetünk el. A kisebb elemekből polcrendszerek és tartóelemek is építhetők. Sőt! Korábban írtunk arról, hogy a cég igazi házak építésére alkalmas elemeket is gyárt. Hát akkor épüljön meg végre az embernagyságú Legoland!