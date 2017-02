Francnak kell a Kártyavár vagy a Trónok Harca, itt van a világ legjobb politikai drámasorozata, az Administration, egy műsor arról, hogy egy extravagáns celebritás/vállalkozó nekifut az elnöki posztnak és meg is választják. Legalábbis a Cracked nevű amerikai vicces oldal világában, amely előállt azzal a csodás ötlettel, hogy

úgy elemzi a Trump-kormány bukdácsolását, mintha a legmenőbb új HBO sorozat lenne.

A Cracked álomvilágában a sorozat már a második évadnál tart, az első évad persze a választás volt. A sorozatelemzős műsorból kiderül, hogy

mindenki szomorú, hogy Obamát és Clintont kiírták a sorozatból;

a Kellyanne Conway szerepét játszó színésznő úgy elmélyült a szerepében, mint Daniel D. Lewis szokott az alakításaiban, a sminkesek pedig egyre lerozzantabbra maszkírozzák, ami zseniális húzás;

nagyon jó ötlet volt behozni Besty Devos oktatási miniszter karakterét, aki túlírt bénaságával kicsit lazít az amúgy elég sötét show hangulatán;

Sean Spicer pedig egy saját spinoff műsort érdemel, bár ebből a sorozatból valószínűleg hamarosan kiírják.

A műsor végén az elemzők spekulálnak is, hogy vajon mi jön majd a sorozatban, van, aki szerint az évad felénél Steve Bannon lesz az elnök, mások szerint Trump nyom egy Cersei Lannistert, és amikor azt gondolnánk, hogy megkapta méltó büntetését, akkor felrobbantja az összes ellenfelét (talán nemcsak képletesen, mert ez egy elég őrült show).

Hát erre a sorozatra én is ráfüggenék, az tuti. Most is rá vagyok, csak kicsit jobban félek.