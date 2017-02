Guðni Thorlacius Jóhannesson izlandi elnököt egy középiskolásoknak tartott fórumon szembesítették a Nagy Kérdéssel, miszerint:

Ananász pizzán? Oké, vagy nem oké?

Jóhannesson pedig, ki sem kérve a kommunikációs tanácsadói, és külön a Századvég szakvéleményét, rávágta: ő bizony, ha rajta múlna, törvénnyel tiltaná be az ananászos pizzát az országában. A téma fajsúlyára való tekintettel rögtön megírta a dolgot a CNN, az internet népe meg felhorkant, tök jogosan, hát mi a fontos kérdés, ha nem ez? Én speciel, ha diktátor lennék, kötelezővé tenném az ananászt minden pizzára, pedig nincs is érdekeltségem a trópusigyümölcs-bizniszben; ebből is látszik, hogy alapvetően pocsék, de szórakoztató diktátor lenne belőlem.

Mondjuk milyen hanyatló és vacak ország az, ahol nem lehet egy ilyet politikai legitimációra hivatkozva villámgyorsan átverni egy nemzeti konzultáción át rögtön az alkotmányba, hagyjuk is, inkább felteszem itt a kérdést, 1000% demokratikus módon: hát ön szerint?