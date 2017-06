Miután pár nappal ezelőtt az Airbus kijött egy elég jól sikerült promóvideóval, a rivális Boeingnél úgy gondolhatták, ők sem maradhatnak le a lenyűgöző videók versenyében, és gyorsan kipakoltak a YouTube-ra egy szintén elég látványos etűdöt.

A pénteken publikált videón a cég két új típusú utasszállítója, a kisebb Boeing 737 MAX 9 és a nagyobb 787-10 Dreamliner mutatják be együtt, hogy mikre képesek, és persze hogy milyen szépek is így együtt.



A Boeing a videó leírásában hangsúlyozza, hogy semmi trükkfelvétel nincs a felvételeken, a két valódi repülőgépet a cég tesztpilótái, Craig Bomben, Tim Berg, Mike Bryan és Ed Wilson vezették. Az mindenestre tuti, hogy filmecskében látható hajmeresztő, csaknem merőleges felszállásoktól még a rutinos légiutasoknak is feláll a szőr a hátán.