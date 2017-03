A neve FakeCheck, és a Russia Today propagandatévé és -hírportál weboldala az otthona, a funkciója pedig, nyilván már kitalálták, az interneten terjedő kamuhírek lebuktatása. Amiben az a vicces, hogy ezeknek a kamuhíreknek a jelentős része az orosz információs hadviselés eredményeként születik, és maga a Russia Today az egyik legfontosabb terjesztési felületük. A FakeCheck angol és orosz nyelven működik, egyelőre hat álhírt elemez ki alaposan, ezek persze mind éppen vadul oroszellenesek.

Viszont most, hogy már az oroszoknak is van álhírellenes kommandójuk, lassan tényleg itt az ideje, hogy nekünk is legyen egy. Bár lenne egy kormányközeli, megbízható, és a témában igen járatos nagyvállalkozó, akinek ki lehetne szervezni pár százmilliócskáért...

(via Moscow Times)