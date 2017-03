A Girls Aloud egykori tagja, de az X Factor zsűritagjaként is ismert Cheryl és a nála tíz évvel fiatalabb Liam Payne (a One Direction fiúcsapat tagja) kisfia szerdán született meg, és három teljes napig sikerült is eltitkolniuk ezt a nyilvánosság és a bulvársajtó elől.

A 33 éves Cherylt második férje után még Cheryl Fernandez-Versininek hívják, de még többen ismerik Cheryl Cole-ként abból az időből, amikor még az egykori angol válogatott futballista, Ashley Cole felesége volt. Az ő terhességéről pár hónapok óta pletykáltak, mielőtt februárban egy nyilvános fotósorozattal üzent volna mindenkinek. Azt is tudni vélik, Cheryl azért titkolta sokáig a hírt, mert a korábbi kapcsolatai balul végződtek, és nem akarta, hogy a mostanit is elkiabálják.

Szombat este aztán a brit pop álompárjának mindkét tagja bejelentette a hírt az Instagramján, ezzel évekre megvan a stabil téma a Daily Mail és a Sun számára, hiszen Cheryl már a Girls Aloudban is a legjobb csajnak számított, Payne pedig milliós női rajongótáborral rendelkezik, kettejük kisfia egész biztos minden brit újságolvasót érdekel majd.