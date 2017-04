A lex CEU-ként elhíresült felsőoktatási törvény módosításáról szóló javaslatot beterjesztő emberminiszter, Balog Zoltán szerdán a közrádióban magyarázta, hogy mi is a baja az egyetemmel. Például az, hogy a végzettek egyből Soros György érdekeit kezdik el szolgálni - vélekedett a miniszter, akit az sem zavart meg ebben az állításban, hogy a magyar kormány szóvivője, Kovács Zoltán is a CEU-n diplomázott. Vagyis Balog szerint Kovács most is éppen Soros érdekeit szolgálja.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Rónai Egon neki is szegezte Kovácsnak a feszítő ellentmondást, de a kormányszóvivő résen volt:

Ha közelebbről megnézzük Kovács szavait, azt mondja, hogy ő csak "valószínűleg" lehet kakukktojás, saját maga sem biztos abban, hogy diplomázás után elkezdte-e Soros György érdekeit szolgálni, vagy viselkedése esetleg kakukktojás jelleget öltött.

Mindez azért is érdekes, mert ugye Lázár János szerint Soros emberei éjjel-nappal ott vannak az Európai Néppárt (melybe a Fidesz EP-képviselői is tartoznak) vezetése körül. De mi van, ha Soros munkatársai beavászkodták magukat a magyar kormányba is, és ezekben a pillanatokban is Soros György érdekeit szolgálják?

A kérdés komoly és súlyos, Kovács szóvivőnek pedig nem sikerült minden kétséget kizáróan eloszlatnia a kételyt.