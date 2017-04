Gyurcsány Ferenc április 8-án interjút adott a Magyar Nemzetnek. Az interjúban rengeteg dologról beszélt, ami viszont igazán érdekes, hogy azt állította, hogy tévén nézte meg Orbán Viktor híres beszédét Nagy Imre újratemetésén:

Nem az én politikám változott, Orbán a legoroszellenesebb politikusból oroszbarát lett. Nagyon jó véleményem volt róla 1989–1990-ben. A június 16-ai beszédét például Bajnai Gordonnal közösen néztem a tévében.

2006-ban megjelent önéletrajzi könyvében azonban nem ezt mesélte:

Az például teljesen természetes számomra, hogy ott vagyok a Nagy Imre-temetésen. És ott azért megérzem, hogy mi is ez. És sorba állok, és teszem a dolgomat.

Most akkor ott volt vagy nem? Esetleg ott is volt, meg nem is? Végül is Erwin Schrödinger Nobel-díjas fizikus szerint a részecskék egyidejűleg több helyen és különféle állapotokban is lehetnek. Akár Gyurcsánynak is sikerülhetett.