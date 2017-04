Nem is tudom, mit gondolhatnak a szomszédok: van ugyebár a széplelkű gitáros fiatalember, aki akár még a slozira is magával viszi a hangszerét, meg a vele együtt élő idióta (tényleg nincs rá jobb szó, de jó értelemben), aki a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel, majd kezdi el üvölteni a Good Riddance (Time Of Your Life) című Green Day-sláger sorait. Ráadásul még kamerára is veszi.