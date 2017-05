Ahogy mi is beszámoltunk múlt héten, valakik brutális módon elpusztítottak egy régóta lakott gólyafészket Jászszentlászlón pont költés idején.

A Kiskunsági Nemzeti Park Facebookja arról számolt be, hogy úgy tűnik, újra költene a pórul járt gólyapár. Munkatársaik fészekkiemelőt és egy műfészekalapot helyeztek ki, amit 1-2 órán belül birtokba is vettek.

A Nemzeti Park beszámolója szerint a pusztítás után pár nappal megjelent a gólyapár a faluban, és szemmel láthatóan fészekrakásba kezdtek az egyik villanyoszlop tetején, pár kilométerre a régi fészküktől.

Az oszlopfejeken közvetlenül a feszültség alatt álló vezetékekre épült fészkekben nagy az áramütés kockázata mind a felnőtt, mind a röpképtelen, szárnyukat próbálgató fiókák számára.

A Démász munkatársai megállapították, hogy a gólyák pont egy olyan oszlopot szemeltek ki maguknak, amire nem lehet megoldani a gólyakosár felhelyezését. Az út túloldalán, vele szemben, viszont volt egy alkalmas villanyoszlop, így végül oda szerelték fel a kiemelőt, a ráerősített fészekalappal együtt.

Szerencsére hamar felfedezték maguknak az új lakást, és úgy tűnik, birtokba is vették. "Minden esély megvan rá, hogy új költésbe kezdenek, főleg, hogy az utcában lakók már többszöri párzásról is beszámoltak. Igaz, az esetlegesen még kikelő fiókáknak jóval kevesebb idejük lesz felkészülni az augusztus végén-szeptemberben rájuk váró nagy útra, Afrikába" - számolt be a KNP.

Az RTL Klub híradójában azt is közölték, hogy az eredeti gólyafészket elpusztító gyanúsított ellen nyomozás zajlik.