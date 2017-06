Nem bizony, hiszen ez a legendás New York-i Guggenheim Múzeum, aminek persze azért épp most készült el a legóváltozata, mert a tervezőjének, Frank Lloyd Wrightnak tegnap volt a 150. születésnapja (mint arról mi is írtunk).

A 744 darabos készletről itt találni egy csomó infót, közben pedig feltétlenül hallgassuk meg a Simon & Garfunkel Frank Lloyd Wright című slágerét: