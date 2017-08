Egy gazdag londoni család elképesztő juttatásokat ajánl négy, magánképzésben otthon tanuló (2, 5, 7 és 15 éves) gyereke jövendőbeli dadájának.

A gyerekvigyázói álláshirdetésekre szakosodott portálon közzétett felhívás évi 100 ezer fontos (kb. 33 millió forintos) fizetés mellett Michelin-csillagos séf által főzött kaját, és a család luxusautóinak (köztük egy Porsche-nak, egy Maseratinak és egy Range Rovernek) a használatát is felajánlja a megfelelő jelentkezőnek.

Mindezért persze meg is kell dolgozni: a munkanap 13 órás, az állást pedig csak extrafelkészült gyerekvigyázók tölthetik be, elvárás például a teljesen józan életvitel, a gyermekpszichológiai végzettség és legalább 15 éves dadus-tapasztalat, plusz a gyermektelenség is.

