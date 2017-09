A Zoom.hu szúrta ki, hogy árulják azt az Artemy nevű, csodaszép yachtot, amivel Mészáros Lőrinc szokta szelni a habokat.

A hajót egy adás-vételére specializálódott oldalon találták meg. 5 millió euróért (1,527 milliárd forint) hirdetik a 35 méter hosszú, 5 kabinos yachtot, amin 12 utas és 6 fős személyzet fér el.

Az is kiderül a hirdetésből, hogy az Artemy egy 2008-as modell, amit 2015-ben újítottak fel, és a sok extrán kívül van benne TRAC Zero digitális sebességstabilizátor is.

Augusztus elején a Magyar Narancs arról írt, hogy a yacht a nyár közepén többször is kikötött a horvátországi Cres szigetén. Homlok-Mészáros Ágnes, Mészáros Lőrinc lánya utazott vele. Tavaly nyáron pedig a felcsúti polgármester nyaralását örökítette meg a Narancs Zadaron.