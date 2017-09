Beköszöntött a szeptember, de a fesztivál szezon nem ért véget. A jövő hétvégén, szeptember 8 és 10 között, idén már másodszor rendezik meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tállyán a Kerekdomb fesztivált, ami egyszerre nyárindító és nyárzáró is, hiszen tavasszal és ősszel is megszervezik.

A teljes őszi műsorfüzetet itt lehet átböngészni, a szervezők készülnek könnyű és komolyzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, gyerekprogramokkal, borpiknikkel és futóversennyel egyaránt.

Fellép többek között Tóth Vera, a 30Y és a Belmondo is.

Két különleges alkotás is várja a Tállyára érkezőket, ugyanis júliusban a Hello Wood a Tokaji borvidéken rendezte meg Építész Mustra ‘17 elnevezésű oktatási programját, amelynek keretében Tállyán is felépült két projekt.