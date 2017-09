Felbukkant az év egyik legjobb apróhirdetése, amiről elmondhatatlanul remélem, hogy nem egy vicc, de ha az, akkor is remek. A Jófogás oldalán található a hirdetés, amelynek már a címe is sokat ígér:

A szöveg pedig gyakorlatilag egy kevesebb, mint 500 karakterbe sűrített novella, egy mély vallomás egy vidéken újrakezdő városi fiú mindennapi harcairól a falusi élettel, a természettel és saját múltjával. A szöveget teljes terjedelmében közöljük:

Eladó nem tudom milyen fajtájú kakas, városi gyerek vagyok, nem értek hozzá, nagy, antiszociális, engem megcsípett, neked kell megfogni, mert én félek tőle, azt sem tudom mennyit érhet, április eleji keltetés, egyekről jött, illetve haverom hozta. elég termékeny, a tyúkjaimat naponta többször is meghágja szépen sorba, anyukám is városi, ő sem meri megfogni amúgy sem itt lakik, csere bere is érdekel fiatal tojóra, vagy kukoricára, az sem baj, ha nincs ledarálva, darálót már vettem, lassan bele jövök ebbe a falusi létbe, van nagyobb kakasom is, de az jó fej, ez nagyon g**ci, utálom. ha nem veszem fel, dolgozok, dobsz egy sms-t vissza hívlak.