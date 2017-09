Nem elég, hogy a héten derült ki, Martin Shkrelinek ténylegesen börtönbe kell vonulnia, újabb csapást jelenthet a magát csak Pharma Brónak nevező üzletemberre, hogy a Wu-Tang Clan egy példányban készült lemeze, amiért Shkreli 2 millió dollárt fizetett, lehetséges, hogy nem is az, aminek látszik.

Ez volt az a lemez ugyebár, amit két éve vásárolt meg, és amit most szeptember elején hirdetett meg eladásra az eBayen. A Once Upon a Time in Shaolin című albumról azonban a héten megjelent egy cikk a Bloombergben, amely szerint a lemezt nem is a Wu-Tang Clan csinálta, hanem RZA (a Wu-Tang zenei vezére) egyik védence, a marokkói producer, Cilvaringz.

Shkreli annak idején azzal váltotta ki a világ nagy részének gyűlöletét, hogy 2015-ben, miután a start-up cége megszerezte az árusítási jogait, 5000 százalékkal felemelte a toxoplazmózis és AIDS kezelésére használt gyógyszer, a Daraprim árát. Azóta viszont értékpapírcsalással vádolták meg, és hiába fizette ki a tetemes óvadékot, a bíróság mégis úgy döntött, börtönben kell maradnia.