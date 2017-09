Az időjárás szélsőségességénél már csak a hétvégére eső ígéretes zenei programok ütnek el egymástól élesebben. Ha nem tudja még, hogy hol nyomkodja telefonján az időjárást mutató appokat, itt van néhány tuti tipp.

Pénteken Magyarországon játszik exkluzív koncertet a német Yacopsae, akikről azt kell tudni, hogy a fénysebességnél is gyorsabban képesek játszani. Dobosukat külön élmény figyelni, ha nem hiszik el, kattintsanak az alábbi videóra. A Dürer kertben megtartott koncerten játszik még a S.O.T.E., a Step On It, és a Liberal Youth, akik legfrissebb Zsarnok EP-jüket itt mutatják be.

Szintén péntek esti program egy exkluzív vetítése a zseniális Chasing Trane című filmnek, ami a tucatnyi John Coltrane dokumentumfilmek közül messze a legjobb. A filmben soha nem látott archív koncert van, családi videókkal van tele, és még a szaxofonozás ilyen formáját kedvelő Bill Clinton is visszatérő megszólaló a filmben. Az este nyolcas vetítés után a Szelevényi Ákossal kiegészült The Best Bad Trip is játszik, jazzőrülteknek kihagyhatatlan program.

Szombaton a nap-éj egyenlőséget fogják ünnepelni egy egész nap tartó szabadtéri bulin a Hajógyári-szigeten elterülő Golftanyán a BP Shop szervezésében. Az egész napot beterítő programok csúcsán, a naphoz illő misztikummal körülvett Claptone fog játszani aranymaszkban cilinderben. Az esemény kutya és gyermekbarát. ( Ezt azóta az időjárás miatt sajnos át kellett tenni október 22-re, a Teslába. )

Ha ez sem lenne elég szintén szombaton a dark, wave és a fétis szubkultúra hívei is ki tudnak kapcsolódni az angol Attrition koncertjére, ami a Kék Yukban lesz Planetdamage lemezbemutatóval, Black Nail Cabaret koncerttel, és synthwave kisteremmel körülpakolva. A mindenféle latex ruháknak mint tudjuk megvan az az előnye is, hogy lepergeti az esőt, úgyhogy akkor is nyugodtan el lehet indulni, ha éppen leszakad az ég.