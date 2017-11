Nyáron írtunk a Share csapatáról, akik meghonosították a jótékony sörözést Magyarországon. Dióhéjban ez annyit tesz, hogy minden eladott sör bevétele után civilszervezeteket támogatnak. Hasonlóan szimpatikus kezdeményezésbe kezdett a belvárosi Robot rockklub csapata. Tegnap megosztott videójukban stílusosan a Faith No More: We Care A Lot számára jelentik be, hogy a bejelentéstől karácsonyig minden korsó Soproni árából 100 forintot, és minden támogatói póló árából 1000 forintot a Tűzoltó utcai, hivatalos nevén Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikának adnak.