Rendőr a tiszta szobában, Bruce Lee a falon

A kevés színes fotó egyike a sok fekete-fehér között. Rydet túlzásnak, túl tudományosnak érezte a szociologizáló címet, évtizedes vállalkozása inkább a művészi katalogizálás hagyományát követi, de mániája lett. Mindig nála lévő fényképezőgépével egyre türelmetlenebbül járta a a lengyel kistelepüléseket. Egyes tárgycsoportok különösen foglalkoztatták: tévékészülékek, konyhai tapéták, szekerek, és az itt is látható régi színezett esküvő fotográfiák. Az idős fényképész időnként visszatért ugyanoda, hogy dokumentálja a vidéki Lengyelország átalakulását, de a negatívok későbbi sorsa már nem nagyon érdekelte, általában nem is hívta elő őket. A képek nyomtatásban csak jóval a halála után voltak először láthatók: előbb a Varsói Modern Művészeti Múzeumban, most pedig Franciaországban, Tours-ban és a Pompidou Központban. (Fotó: Zofia Rydet)