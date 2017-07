Nagy szívvel, mesteri védekezéssel vb-döntős a pólóválogatott

A férfi vízilabda-válogatott 7-5-re verte Görögországot, így 2013 után újra világbajnoki döntőt játszik. A görögök jó védekezéssel nyitottak, és a rengeteg pontatlan magyar lövés is őket segítette, de csak két negyedig voltak veszélyesek. Az egyéni villanások, mint Hosnyánszky csavargólja, vagy Vámos bombája átlendítették a csapatot. A védekezés tökéletes volt, Nagy Viktor is egyre magabiztosabb lett a kapuban, két másodperc híján két negyeden át nem kapott gólt.

A világbajnoki elődöntőn Görögország azzal a taktikával kezdett, amit előzetesen várni lehetett. Nem akarták hagyni játszani a magyarokat, felvállalták a kiállításokat, hogy a szinte tökéletesre csiszolt emberhátrányos védekezésükkel tartsák a magyar lövőket. Az első emberelőnyt így simán ki is védekezték. A vezetés is a görögöké lett, Geniduniasz átlövésére Nagy Viktor nem ért oda. (A meccs közvetítését itt olvashatja újra.)

Elég gyorsan meglett a válasz, Erdélyi Balázs megtalálta azt a lövősávot, ahol egy kéz sem tudott blokkolni. Ezen aztán felbátorodott a válogatott, bátran vállalkoztak távoli lövésekre, de azok nem igazán működtek. A centereket nem sokszor lehetett megjátszani, de Hosnyánszky emlékezetes csavargóllal szerezte meg a vezetést, amikor kapott egy kis teret (2-1).

A második negyedben Funtulisz gyorsan kihasznált egy emberelőnyt, egyenlőről ment tovább. A magyarok továbbra is távolról lövöldöztek, de látszott, amint a kapu elé került a labda, a görögök egyből támadták a centert. Vámos éppen egy emberelőny után vágott lehetetlen szögből hatalmas gólt, de ez még kevés volt.

A magyar csapat is eléggé kitolta a védekezését, nem volt azonban ekkor elég hatékony, mert a technikás Geniduniasz kétszer is kilőtte a rövid sarkot, így újra a görögöknél volt az előny (3-4).

Kicsit kapkodóak lettek támadások, de úrra tudott lenni a csapat ezen a bizonytalan időszakon is. Gór-Nagy húzott váratlant miután rengeteg magyar lövés még a kaput is elkerülte, talált egy kis szabad területet, közelebb ment a kapuból, majd dühből indított egy pattintott lövést, amivel tehetetlen volt a görög kapus. A negyed végén megint egy bravúros gól következett, ezúttal Hárai csavart egyet (5-4).

A görögök ezután teljesen elvesztették a fonalat, mert a harmadik negyedre lett igazán kompakt a magyar védekezés. A korábban kicsit bizonytalankodó Nagy Viktor is felpörgött, egymás után ütötte ki a lövéseket, ha azok nem pattantak meg már egy blokkon korábban.

A negyed elején az első emberelőnynél Märcz kapitány időt kért, ami jónak is bizonyult. A tökéletesen végigjátszott figura végén a görög védelem kimozdult, az a kis terület pedig elég volt Vámosnak, bombájával lett először kétgólos a különbség. A görögök nem tudtak újítani, csak távolról tudtak próbálkozni, de csak kapufákig jutottak.

A negyedik negyedben is ugyanez maradt a játék, a magyar válogatott okosan és hatékonyan védekezett, de ugyanakkor a támadásban kapkodó volt, sorra mentek el a helyzetek. De ez bele is fért, mert Hosnyánszky távoli lövésével három gólról kezdődhetett a hajrá. Nagy továbbra is bravúrosan védett, a görögökön pedig látszott, már nem nagyon hisznek a győzelemben, remémytelenül lövöldözték. Az utolsó másodpercekben ugyan beakadt még egy lövésük, de ez már nem számított (7-5).

„Nagy szívvel játszottak a fiúk. Egy dolog a taktika, amit még hozzá tudunk tenni, az a lelkesedés és a türelem. Hozzá jött még egy fantasztikus kapusteljesítmény Nagy Viktortól. A meg B terv volt, reméltem, hogy az elején hozunk majd hengert, de az is jó, hogy egy ilyen védekezéssel meg tudtunk tartani a háromgólos előnyt. Beton volt a védelem, nem nagyon tudtak átmenni rajta" – értékelt röviden Märcz Tamás szövetségi kapitány az M4 Sporton.

A szombati döntőben a Szerbia–Horvátország-meccs győztesével játszik majd Märcz Tamás csapata.