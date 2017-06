39 éves, de medicinlabdával strandröplabdázik

Szokatlan gyakorisággal számolunk be a Pittsburgh Steelers védőjének, James Harrisonnak az edzésmódszereiről, de amiket művel, azok átlagos NFL-játékosok számára is inkább tűnnek kínzásnak, hát még olyan valakinek, aki 39 éves, és 13 évet, valamint összesen 206 meccset húzott le a ligában. Most épp – egyébként már megszokott módon – strandröpmedicinlabdával készül.

Fotó: Instagram / James Harrison

Na jó, a strandröpmedicinlabda hülye név, valójában hooverball a sportág neve, és az Egyesül Államok 31. elnökéről, Herbert Hooverről kapta azt, aki ezzel a sportággal tartotta magát formában.

Another 7-0 SKUNK of @spoonjones56 @goldenb0y21 James Harrison (@jhharrison92) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 23., 12:04 PDT

Ettől persze még kevésbé lesz alkalmas normál földi halandóknak, főleg, ha megnézzük a videókat, amiket Harrison posztol az ilyen edzésekről. Az pedig már tényleg az alázás kategória, hogy miközben a meglehetősen mély homokban rohangál ide-oda Harrison, hogy elkapja, majd azonnal visszadobja az átlagos, négykilós medicinlabdánál gyaníthatóan nehezebb gömböt, egy pillanatra sem áll le a dumával, és edzőtársait, egyben csapattársait szívatja folyamatosan.

Danneyball 7-0 beating @vinnywill98 and I gave @goldenb0y21 @spoonjones56 James Harrison (@jhharrison92) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 23., 12:01 PDT

Nyilván ez volt a levezetés azután, hogy a kert hátsó részében előző nap egy óriási pöröllyel és egy nálánál is nagyobb traktorgumival erősített.

Sledge hammer work James Harrison (@jhharrison92) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 26., 09:40 PDT

Az se normális persze, amikor úgy csinál fekvőtámaszokat, hogy minden kinyomás után a háta mögött (!!!) tapsol egyet.