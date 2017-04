Valami hiányzik, amikor át kéne harapni az ellenfél torkát

Magyar bokszoló utoljára 2000-ben nyert olimpiai érmet, azóta nem sok eredményt tudott felmutatni a sportág. Április 1-jén a magyar szövetség élén Csötönyi Sándort Erdei Zsolt váltotta, aki most a sajtóval is ismertette terveit.

Az ökölvívásból brandet kell csinálni,

az elmúlt időben háttérbe szorult a sportág, előre kell lendíteni. Tömegesíteni kell, mert az hozza meg a minőségi munkát is. Javítanunk kell a nemzetközi diplomáciánkat is. Kvalifikációs tornákat, nemzetközi versenyeket fogunk szervezni. Fejlesztjük az edző- és bíróképzést. Nagy előrelépés, hogy húsz edzőjelölt, köztük én is, jelentkezett a Testnevelési Egyetem szakedzői képzésére" – foglalta össze röviden az elnök a tennivalókat.

„A szemléletváltás nem egyszerű feladat, mindenkire számítunk, mindenki fontos, de türelmet kérünk. Szerencsével már

olyan csapattal megyünk a 2020-as tokiói olimpiára, hogy éremesélyesek vagyunk,

két-három embert fel lehet építeni addig, de 2024-ben mindenképpen virítanunk kell valamit. Lépést kell tartani a boksznagyhatalmakkal" – mondta Erdei.

Rendszerüknek a háromszintű tehetséggondozás az alapja, a klubok mellett regionális és válogatott szintjén is menedzselni fogják a legjobbakat. Egy U22-es program már most is fut, 15 fiatal bokszoló kap rendszeres anyagi támogatást.

„Nem csak pénzzel kell motiválni őket, mert valahogy a magyar bokszolókkal az a baj, hogy amikor az utolsó pillanatban át kéne harapni az ellenfél torkát, akkor az nem megy. Motivációs előadásokat is tartunk majd, és pszichológust is alkalmazunk" – mondta Erdei.

Ifj. Balzsay Károly szövetségi kapitány is arról beszélt, hogy sokszor nüansznyi dolgokon mennek el a meccsek, de azt várja, hogy a szakmán végighullámzó változásokat a bokszolók is megérzik, és ez előreviszi őket.

Itthon elég edző és versenyző sincs, növelni kell a létszámokat. Magyarországon Erdei közlése szerint 1600 igazolt bokszoló van minden korosztályt beleértve, ebből úgy 600-an már indultak nemzetközi versenyen. Látják, hogy ennyi emberből nehéz felvenni a versenyt a legjobb országokkal, ahol több tízszer annyi bokszolóból meríthetnek.