Brawn lebutítással tenné izgalmasabbá az F1-et

Amerikás Forma-1 ötletét vázolta fel a sorozat új agya. Kivitelezhető, de hogy milyen rögös úton, és hogy tetszik-e majd a nézőknek, az kérdés. Van olyan ötlete, amit már önkéntelenül is elkezdték kijátszani a topcsapatok. Ha valaki, akkor persze ő tudja megcsinálni, de sok szerencsét kívánunk hozzá. Kelleni fog.

Ross Brawn lett az új Forma-1-vezetés sportagya, ő foglalkozik mostantól a csapatokkal, a szabályokkal, a technikai kérdésekkel a sorozatban. Minden szempontból a megfelelő ember a posztra, évtizedekig F1-csapatokban dolgozott, illetve irányított, a feladata a szabályok okos kijátszása volt, ezt legtöbbször technikai trükkökkel érhették el. Három csapatnál nyolc szezonban nyert világbajnokságot. Az ő dolga, hogy kialakítsa az új Forma-1-et.

Nem ígér gyors változást, sőt, a lényeg, hogy fokozatosan változzon meg a sorozat, megfontolt döntésekkel.

Brawn új pozíciójában úgy nyilatkozott: „Vannak ötleteim, amiket tanulmányoznunk kell, aztán 2018-ban vagy 2019-ben bevezetnünk.

Eddig rövidtávú, kétségbeesett próbálkozásaink voltak, ez az, amit nem szabad csinálnunk.

Egyensúlyba kell hoznunk a technológiai és a sportoldalát a Forma-1-nek. Meg kell vizsgálnunk, hogy tudunk-e olyan szabályrendszert kidolgozni, ami kevésbé jutalmazza az ötletes megoldásokat. Jelenleg az ötlet jól jövedelmez, és ha tudsz rá költeni, bejön, több pénzed van, jobb lesz a kocsid. Ha ki tudnánk ezt egyenlíteni a szabályokkal, akkor a helyes irányba indulhatnánk. Vannak már ötletek a fejemben, de nem mondhatom el azokat, mert előbb a csapatokkal akarom közölni”

– ismertette a BBC-nek az alapnézeteit.

Részletesebben kifejtve és pontokba szedve a tervei, az ő szavaival:

„Stabilizálnunk kell a kiscsapatokat, jobb anyagi alapokra helyeznünk őket.”

„Csökkentenünk kell a technológia szerepét, mert túl nagy a távolság a nagyobb és a kisebb istállók között.”

„Nem szabad mesterséges megoldásokhoz nyúlnunk, mindenki tudja, a DRS (az állítható, előzést segítő hátsó szárny) mesterséges. Tisztább megoldásokra van szükségünk.”

„A motorkérdést meg kell vitatnunk a csapatokkal. Rengeteget feccöltek ezekbe a motorokba, nem dobhatjuk ki őket csak úgy egyik napról a másikra. Utat kell találnunk, hogy két-három év múlva olyan motorunk legyen, ami mindenkinek tetszik.” [A motorok kicsik, túl halkak és a hibrid technológia túl drága.]

Brawn futballhasonlattal érzékeltette, mit szeretne, a tavalyi angol bajnokságot megnyerő Leicester Cityhez hasonlította a kialakítandó F1-et. Ez a kis angol csapat ügyes játékosokkal, de a sztárkluboknál - Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal - sokkal kevesebbet költve jutott a csúcsra.

Az ideális állapot nekem az lenne, hogy kissé szokatlan körülményeket teremtünk, és egy kisebb csapat nyer. De most csak két-három csapat nyerhet, ennél több kell.

Mindannyian ismerjük a Leicester City-analógiát, ez lenne az ideális a Forma-1-ben is. Egy jó csapat egy nagyszerű évében egy kimagasló pilótával a győzelemért harcolhasson. Jelenleg ez nem igazán lehetséges” – mondta.

Pedig egyszer lehetséges volt az F1 modern időszakában is. És ha nem is tudják, akkor is kitalálhatják, kinek a csapata nyert legutóbb leicesteresen bajnokságot: Brawné. A kivonuló Hondából lett istállóval a Brawn GP 2009-ben megelőzött mindenkit, Jenson Buttonnal a kormánynál győzött.

Brawn azt is elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás átláthatatlan, a szurkolóknak érthetetlen, és ez baj. A büntetésrendszeren például máris finomítottak, és igyekeznek több rajttal feldobni a futamokat. Utóbbi kissé kényszermegoldás, nem is az ő ötlete volt, már a távozó menedzsment felvetette, hogy a biztonsági autós fázisok után ezentúl a libasoros repülőrajt helyett mindig egy újabb állórajt következzen, mint a futam legelején. Az ötletet ki lehet próbálni, de ha erőltetettnek fog hatni egy nagydíjon öt start, Brawn nem fog félni attól, hogy dobja ezt a próbálkozást.

A felvetéseiből egyelőre az tűnik ki, hogy valamilyen szinten le akarja butítani a Forma-1-et, legalábbis a DRS megszüntetése és az ötletek ellehetetlenítése erre utal. Hogy ne lehessen csak pénzzel előnyhöz jutni, ezt megvalósítani bátor vállalkozás, ugyanis a Forma-1 a pénzről szólt, mióta világ a világ, és amióta elindult a bajnokság 1950-ben. Valószínűleg ez az új amerikai tulaj hatása, Amerikában ugyanis az összes motorsportszéria – NASCAR és Indycar a két legnagyobb – úgy van kialakítva, hogy ne nagyon lehessen innoválni, és nagy pénzzel se lehessen eltávolodni a többiektől. Ezt megvalósítani az F1-ben igen szép kihívás.

Brawn az amerikai majorsportokból – NBA, NFL, NHL – venné át a pilótaelosztás módszerét is. Draftrendszerszerű válogatást vezetne be, azaz hogy az alsóbb kategóriák (GP2, GP3, Forma-3) legjobbjai közül először a kisebb istállók választhassanak maguknak pilótát, majd csak utánuk a nagyobbak, akik az utolsók közül, vagyis a kevésbé jobbakból kaphatnának. Az első éveikben így a feltörekvő tehetségek a kevésbé tehetőseknél pallérozódhatnának.

Konkrétan: a Red Bull ne vihesse el 17 évesen Max Verstappent, hanem ezt tehesse meg a Sauber, a tavaly pocsékul visszatért Renault, vagy épp az előző idény újonc istállója, a Haas. Ezt sem lesz könnyű keresztülvinni, pláne, hogy a legnagyobb csapatok már önkéntelenül is kezdik kijátszani ezt: Verstappen először a gyengébb, Red Bull Racing-fiókcsapat Toro Rossóhoz csatlakozott, és nemrég már a Ferrari is arról beszélt, hogy az Alfa Romeót tervezi visszahozni a Ferrari előkészítő-csapatának. Vagyis a nagyok így mégis meg tudnák kaparintani a legügyesebbeket már karrierjük elején.

Tény, hogy Brawn nem áll egyszerű feladat előtt, mert a pénzzel és a pénz adta előjogokkal akar szembemenni – erről szólt ugyanis a Forma-1 az előző 66 évben. Az új amerikai tulajdonos, a Liberty Media viszont a legjobb úton akarja elérni a céljait azzal, hogy őt találta meg az új Forma-1 kialakítására: ha valaki van ezen a bolygón, akinek sikerülhet, az Ross Brawn.