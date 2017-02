A McLaren állítja, nem új autójának képei szivárogtak ki

Szép képek kerültek a Twiterre egy Forma-1-es autóról, a felhasználó szerint ez lesz az új McLaren-Honda. A fényezése narancs-szürke, annyi biztos stimmel, hogy az istálló korábban elárulta, sok narancs lesz a festésben.

Formára is lehetne ilyen, bár kekenynek tűnik, és a kerekei is meglehetősen vékonyak, ebből már sejteni lehet, hogy mégsem az idei gépről van szó. A McLaren gyorsan cáfolta is, hogy ez lenne az új kocsijuk, igaz, mást nem is nagyon tehettek, ha nem akarják lelőni a poént hivatalos bemutatójuk előtt egy héttel.

Hétfőtől egymás után leplezik le az idei Forma-1-es kocsikat, a McLaren-Hondára pénteken kerül a sor.