A második futamot sem vállalja a sauberes

A Sauber hétfőn késő este közölte, német versenyzője, Pascal Wehrlein a szezon második nagydíját is kihagyja, helyére újra a tartalékjuk, Antonio Giovinazzi ugrik be.

A német ugyanis még mindig nem fitt pár hónappal ezelőtti hátsérülése után.

Wehrlein a szezon első teszthetén nem vezetett, a másodikon viszont igen, majd indult az Ausztrál GP pénteki szabadedzésein. Szombaton bejelentették, a hétvége további részét nem vállalja. Most rögtön arra is utaltak, a Kínai GP után valószínűleg majd a bahreinit is kihagyja, mert az csak egy héttel a távol-keleti után jön, és állapota annyi idő alatt valószínűleg nem javul jelentősen.

A legfontosabb, hogy intenzíven tudjak edzeni, és 100 százalékot legyek képes teljesíteni, amilyen gyorsan csak lehet. Csak akkor leszek kész az első sauberes hétvégémre. Remélhetőleg erre Bahreinben kerül sor, de ha nem, akkor kihasználjuk az időt a szocsi futamig

- idézték a 22 éves tehetséget.

Az Orosz Nagydíj két héttel Bahrein után, április 30-án lesz.

Wehrlein egyébként a Mercedes tartalékja, neve felmerült Nico Rosberg pótlásakor is, de mindössze egyévnyi F1-rutinja miatt végül nem őt választották. A Sauber helyzete érdekes, mert Ferrari-motorral indulnak, így a mercedeses kicsit kakukktojásnak tűnik náluk. Főleg, hogy Giovinazzi épp a Ferrari tartalék versenyzője.