Ecclestone soha nem engedte volna Alonsónak az Indy 500-at

Váratlan vendég bukkant fel a paddockban a Bahreini Nagydíjon: a tavaly leváltott F1-főnök Bernie Ecclestone először látogatott el a futamra, mióta nem ő vezeti a sorozatot. Persze óriási figyelem kísérte, és mindenki arra volt kíváncsi, mennyire vesz részt még a Forma-1 hátterében a szervezésben, Ecclestone pedig nem is kertelt, elárulta, hogy már nem úgy mennek a dolgok, mint az ő idejében, Fernando Alonso Indy 500-as kitérőjét például simán blokkolta volna.

„Mondtam volna neki, hogy várja csak meg, amíg lejár a szerződése, aztán mehet, ahova csak akar, de jelenleg F1-pilóta az F1-szezon közepén. Igaz, a mezőny végén sem szívesen látom.”

A szerepvállalásáról is elárult részleteket, így azt is, hogy ha a segítségét kérik, természetesen mindenben rendelkezésére áll az új vezetésnek, így például a bahreini péntek reggelén is segített az új F1-főnök Chase Careynek. Az új marketingfőnök Sean Bratchesszel viszont még nem találkozott, sőt, nem is beszélt, ami nyilván nem esik túl jól Ecclestone-nak.

Careyre visszatérve kicsit irigyen azt is megjegyezte, hogy az amerikai sokkal jobb helyzetben van, mint ő volt anno, mert rengeteg mindent megtehet, és nem kell a bevételi számokon aggódnia a Liberty Media hátterének köszönhetően.

Ecclestone kapcsán nemrég felmerült, hogy megvásárolná az eladóvá vált interlagosi F1-pályát, így kerülne vissza a Forma-1-be, de egyelőre semmi konkrétum nem derült ki arról, valóban tervezi-e a brazil pálya megvételét.