Eddie Jordan sokat bulizott, azért dumál

Eddie Jordan, a magáról elnevezett Forma-1-es istálló egykori alapító-tulajdonosa a német médiának azt nyilatkozta, a Mercedes már csak egy szezont marad gyári istállóként a Forma-1-ben, 2018 végén kiszáll.

Azzal indokolta, hogy Monacóban feltette Dieter Zetsche Mercedes-elnöknek, hogy ha ő lenne a helyében, megfontolná a kiszállást, mivel idén már közel sem nyernek annyira, mint az utóbbi években.

Nem úgy nézett ki (Zetsche), mint aki nem ért ezzel egyet

- mondta Jordan.

A Mercedes kiszállásáról már jó ideje pletykálnak, de ezt most nagyon lecsapta Toto Wolff Merci-csapatfőnök.

Alaptalan az egész, egyetlen személy spekulációja. Monacóban szeretnek bulizni, úgy tűnik, valaki túlságosan is

- adott ki közleményt a Mercedes Wolff szavaival.

Jordan azt pedzegette, hogy a jövő évi kiszállás után motorszállítóként maradnak az F1-ben, de a gyári csapatukat - ahol Hamilton és Bottas versenyez - nem viszik tovább.

A Mercedesnek szilárd szerződése van a Forma-1-es részvételre 2020 végéig, és jelenleg tárgyalásban van az F1 új tulajdonosaival a következő korszakban való részvételről

- szólt tovább Wolffék közleménye.

Az azért talán jelent valamit, hogy a Mercedes meg sem várta a csütörtökön, a szokásos sajtóeseményekkel elinduló Kanadai GP-t, ahol úgyis kitért volna Jordan feltételezésére Wolff, hanem azonnal reagáltak.

A Mercedes 1955 után 1995-ben motorszállítóként tért vissza a Forma-1-be, 2010-ben alapított újra saját csapatot. 2012-ben nyerte első versenyét második érájában, 2013-ban leigazolta Lewis Hamiltont, akivel 2014-ben és 2015-ben világbajnok lett. Tavaly Nico Rosberggel nyerte a vébét, és a három utóbbi szezonban megszerezték a gyártók bajnoki címét is.

Idén viszont csökken a dominancia, a hatból három versenyt nyertek, de a ferraris Vettel is hármat, és az olaszok vezetik a pilóták és a konstruktőrök pontversenyét is. Wolff épp a napokban ismerte el, hogy most már nem a Mercedes a bajnokság esélyese, hanem a Ferrari.