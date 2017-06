Hamilton nyert, de Vettel mentése az igazi sztori Kanadában

Remekül keretbe foglalta a 2017-es Kanadai Nagydíjat az izgalom: az első és az utolsó körök is látványosra sikerültek, igaz, más okból. A végén Lewis Hamilton örülhetett, de az utolsó helyet is megjáró Vettel alighanem boldogabb volt, még mindig marad 12 pont előnye a vb-összetettben.

A rajt után Carlos Sainz rejtélyes balesete okozott gondot, mint később kiderült, Romain Grosjeannal ért össze, megpördült, majd nagy sebességgel csapta el a vétlen Felipe Massát. A kavarodásban valahol megsérült Sebastian Vettel autója is, a német rossz rajt után állt ki a safety car alatt, és csak az utolsó helyre ért vissza.

10 Galéria: A 2017-es Kanadai Nagydíj Fotó: Valdrin Xhemaj / MTI / EPA

Ekkorra már Max Verstappen volt a második, ő választotta el a két Mercedest, úgy tűnt, jó futama lehet a hollandnak, de technikai probléma miatt félre kellett állnia. A Merci kényelmes helyzetbe került, Valtteri Bottasnak csak őriznie kellett a Mercedes 1-2.-t, mindenki más különlegesebbnél különlegesebb taktikával próbálkozott odaférni a dobogóra.

Erre Daniel Ricciardónak, a két Force Indiának és két Ferrarinak is volt esélye, emiatt lehetett a végén izgulni. Vettel folyamatosan jött fel, a futam utolsó harmadára már a top 7-ben volt, de így is egy friss szett gumi kellett ahhoz, hogy a dobogó közelébe kerüljön. A húzás bejött, a két Force Indiát meg is előzte, Ricciardo viszont annyira elhúzott a harmadik helyen, hogy őt már nem foghatta be.

Persze ehhez kellett egy Räikkönen-hiba is, így ment el mellette Vettel, illetve az, hogy a Force India elbénázzon egy nagy lehetőséget: Serio Pérez láthatóan nem tudta megfogni Ricciardót, a mexikói viszont nem volt hajlandó elengedni, és ezzel helyzetbe hozni a láthatóan gyorsabb Ocont. A vége az lett, hogy mindketten Vettel mögött, az 5-6. helyeken értek célba.

10 Galéria: A 2017-es Kanadai Nagydíj Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary

A Force India mellett a nap másik meglepetése a hazai pályán versenyző Lance Stroll volt, aki első F1-pontjait szerezte, kilencedik lett.

A szezon első Merci-kettős győzelmével 12 pontra csökkent Vettel előnye az összetettben – ez is óriási eredmény, az első kör végén, amikor utolsó volt Vettel, nem sokan gondolták volna, hogy pár pontnál több előnye marad a leintéskor. A német 141 ponttal vezet, Hamilton 129-cel követi, a harmadik Bottasnak 93 pontja van.