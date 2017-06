Mire elég Kubica jobb keze?

Robert Kubicával van teli az internet, mióta két hete remek teszten tért vissza a Forma-1-hez. Folyamatosan arról beszél mindenki, meddig juthat, tesztelhet korszerűbb F1-gépet, esetleg indulhat-e nagydíj pénteki napján, vagy kaphat-e versenyen is lehetőséget?

A választ a közeljövő adja meg, Kubica azt mondta, az már kiderült, korlátok nélkül képes F1-autót vezetni, és így nyilatkozott az egyik mérnöke is. A Renault kedden kiadott egy két és fél perces videót, ami a lengyel visszatérő tesztjének napján készült, bemutatja az embert, aki majdnem halálos balesete után képes volt visszajutni a sportághoz, amit a legjobban szeret. Közelről látjuk Kubicát és sok mozdulatát a kormány mögött, látni lehet súlyosan károsodott jobb kezét, illetve alkarját is.

Kubica majdnem elveszítette jobb karját könyöktől lefelé, az olasz sebészek csodája, hogy sikerült megmenteni. Amint a videóból kiderül, jobb kezét viszont alig használja.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Renault jobb kézre eső kormányváltóját balra tették át a kedvéért, de ami még látszik a közeli képeken: a beszállásnál sem támaszkodik jobb karjára, a kormányon egyértelműen jobb kézre eső gombot is ballal kezeli, egyenesben nem szorítja jobbal a kormányt, hüvelykujját nem is hajlitja be rendesen, azaz jobbal nem markol. Nagyon úgy tűnik, hogy jobbal maximum koordinálni képes, vagyis nagyjából egy kézzel, ballal vezet.

Így is gyors, a teszten a Renault-tesztpilóta Szergej Szirotkinnál jobb időt futott, viszont kérdés, kerék kerék elleni versenyzésnél mire lesz képes. Milyen gyorsan tudja levenni a kormányt, illetve tud kiszállni a kocsiból vészhelyzet esetén? Reméljük, nem lesz gond, és kellő mértékben boldogul mindennel, de egyelőre mindez talány.