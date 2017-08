Hogyan változik az F1-naptár, ha felforgatják?

A Forma-1-et irányító hármas egyik tagja, Sean Bratches arról beszélt kedden, hogy át fogják alakítani a versenynaptárat, a futamok földrészenként jönnek majd, hogy ne kelljen a csapatoknak ide-oda repdesniük a kontinensek között.

Hangzatos mindez, de ha megnézzük, már az F1-et tavalyig irányító Bernie Ecclestone is arra törekedett, hogy nagyjából ésszerűen kövessék egymást a nagydíjak földrajzilag, a 2018-as, új tulaj szervezte naptárban pedig már csak egy nagydíj lóg ki.

Íme, hogy tervezik jövőre Marc. 25 Melbourne, Australia

Apr. 8 Shanghai, China

Apr. 15 Sakhir, Bahrain

Apr. 29 Baku, Azerbaijan

Máj. 13 Barcelona, Spain

Máj. 27 Monaco

Jún. 10 Montreal, Canada

Jún. 24 Paul Ricard, France

Júl. 1 Red Bull Ring, Austria

Júl. 8 Silverstone, Great Britain

Júl. 22 Hockenheim, Germany

July 29 Hungaroring, Hungary

Aug. 26 Spa, Belgium

Szept. 2 Monza, Italy

Szept. 16 Singapore

Szept. 30 Sochi, Russia

Okt. 7 Suzuka, Japan

Okt. 21 Austin, USA

Okt. 28 Mexico City, Mexico

Nov. 11 Interlagos, Brazil

Nov. 25 Yas Marina, Abu Dzabi

Azaz Ausztrália-Ázsia-Európa-Ázsia-Amerika az útvonal, két nagydíj kavar be, a kanadai és az abu-dzabi. Abu-Dzabi helyzete különleges, olyan szerződése van, ami garantálja, hogy ott zárul a szezon, így valójában csak Kanadát lehetne helyre tenni.

Adná magát, hogy csapják hozzá Amerikához, október-november környékére, de Montreal június eleji időpontja már meglehetősen bevett, nem biztos, hogy a szervezőknek, sőt, akár a csapatoknak tetszene, ha elmozdítanák. Kiderül, mindenesetre az ésszerűbb - és költséghatékonyabb - helye meglenne.

Cserélhetne még az Orosz GP Szingapúrral vagy Japánnal, de ez már eléggé részletkérdésnek tűnik.

Bratches másik újdonsága az volt, hogy kijelentette,

megcélozzák az évi 25 versenyt.

Ami nagyon sok, mivel 21-nél több eddig nem volt, jövőre is annyi lesz. Megmondta, még két ázsiai városi futammal terveznek, ez már 23, az pedig korábban derült ki, Amerikába is szeretnének egy városi pályát. Így már majdnem meg is vagyunk, az utolsó helyet is egy világváros kapná, ugyanis rámennek, hogy minél ismertebb és népszerűbb helyekre vigyék a Forma-1-et. Felmerült már többször egy londoni városi nagydíj.