Bejelentkezett a Porsche a Forma-1-nél

A jelenlegi verzió szerint 2021-ben jöhetnek új motorok a Forma-1-be, bár arról, hogy ezek milyenek is lesznek, még most megy az egyeztetés. Ebbe a folyamatba több, az F1-ben jelenleg nem szereplő gyártót is bevontak éppen azért, hogy bővülhessen a motorkínálat, és úgy tűnik, hogy egyet már most sikerült meggyőzniük a beszállásról, illetve ebben az esetben a visszatérésről.

A Porsche képviselői a hétvégén Monzában tárgyaltak az F1 fejeseivel az Olasz Nagydíj alatt, kedden pedig már arról érkeztek hírek, hogy a 2021-es, új típusú motorokkal együtt visszatérnének a németek. Garanciát még nem vállalt a Ross Brawnnal folytatott tárgyalások után a Porsche, de minden jel arra mutat, hogy komolyan érdeklődnek az F1, illetve az együléses formaautók iránt.

Nem rég jelentette be a Porsche, hogy 2017 végén kiszállnak a megbízhatósági vb-ből, vagyis nem indítanak több Le Mans-i prototípusautót, ehelyett a Forma-E-re fókuszálnak, ahova a 2019-20-as szezontól, saját csapattal szállnának be. E mellé érkezne az F1-motor 2021-ben, legalábbis a Porsche igazgatótanácsának alelnöke, Lutz Meschke azt mondta az Autosportnak, hogy a Forma-1-be csak motorszállítóként, nem saját csapattal érkeznének.

A katasztrófánál is rosszabb szezonnal távoztak

A Porsche utoljára 1991-ben volt jelen a Forma-1-ben, a Footwork Arrows csapat motorszállítója voltak, de annyira rossz évük volt, hogy a 16 futamos szezonból már hat verseny után kiszálltak. Michele Alboreto hatból négy versenyen kiesett, nem tudott elég jó időt futni az időmérőn, a másik kocsiba rakott motorok még rosszabbak voltak, Alex Caffi négyből egyszer sem tudott kvalifikálni, Stefan Johansson kettőből egyszer indult el, de azon sem ért célba.

Pedig korábban nem voltak rosszak, a gyári csapatuk 1961-ben harmadik helyen zárt, majd az 1980-as évek közepén álnéven csináltak verhetetlen csapatot a McLarenből, 1984-85-ban bajnoki címet, a két következő szezonban pedig második helyet szereztek a csapatoknál, 1984-ben Niki Lauda, 1985-86-ban pedig Alain Prost lett velük világbajnok. Hivatalosan TAG (Techniques d'Avant Garde) néven futottak a motorok, mert a Porsche félt előre, hogy egy kudarc esetén visszaüthetne, ha saját néven neveznék a motorokat, de valójában az ő erőforrásuk volt a klasszikus McLarenekben.