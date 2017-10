Verstappen perfekt, Hamilton legrosszabb versenyén bajnok

Lewis Hamilton azért érkezett Mexikóba, hogy bebiztosítsa negyedik vb-címét, Sebastian Vettel azért, hogy ezt meghiúsítsa, és ne dőljön el két futammal a vége előtt a világbajnokság.

Vettel megszerezte a pole-t, de a rajtot elrontotta, Max Verstappen a második helyről befért mellé, és elment, sőt, Hamilton is előtte volt a harmadik kanyarban.

Amikor jött a dráma: Vettel összeért Verstappen gépével, letört egy darab az első szárnyából, aztán Hamiltonnal is összeért a sérült alkatrész, és a Mercedes defektet kapott.

Vettel a törött szárnnyal visszaesett, Hamilton még jobban, egymás után jöttek a depóba, a Ferrari orrkúpért, a Merci gumiért.

Az élen Verstappen száguldott Bottas előtt, Esteban Ocon birtokolta a harmadik helyet.

Hamilton 20.-nak, Vettel 18.-nak esett vissza, innen kezdték meg a felzárkózást. Vettelnek 2. hely kellett, ha Hamilton nem szerez pontot, vagy csak egyet, az angol ennek tudatában nem is igazán törte magát. Szemben a némettel, aki robogott a dobogó felé.

A 36. körig nyugodtabban folytatódott a futam, akkor Brendon Hartley Toro Rosso-Renault-ja füstölt el, és virtuális biztonsági kocsit rendeltek el.

Jöttek a kerékcserék, Räikkönen Ocon elé került, Vettel már bőven az első tízbe, Hamilton annak közelébe.

A ferraris Ocont is leelőzte a hajrában, a negyedik helyen már csak csapattársa választotta el a dobogótól, és cseréltek is volna, ha Bottas esetleg verhető, de a finn vagy 20 másodperccel ment Räikkönen előtt is.

19 Galéria: Verstappen nyert Mexikóban, de Hamilton világbajnok lett Fotó: Yuri Cortez / AFP

Három körrel a vége előtt Hamilton aztán véres verejtékkel lenyomta Alonsót is, feljött a 9. helyre, amivel Vettelnek már a 2. sem lett volna elég, hogy elodázza a vb-címet.

Így Verstappen, Bottas, Räikkönen, Vettel sorrendben ért célba az eleje, Hamilton 9. lett, és elvitte a világbajnokságot. Magasan a legrosszabb idei versenyével.

Negyedszer nyerte meg a vb-t, Verstappen harmadik futamgyőzelmének örülhetett. A következő két GP kvázi tét nélküli, igazi örömversenyzés lesz Brazíliában és Abu-Dzabiban.

Ezt már előrejelezte a mexikói dobogó is, ami káoszba fulladt: a pódium helyén megjelent DJ Hardwell, elkezdődött a buli. A három dobogós elkolbászolt, a szokásos interjúk is elmaradtak. Hamilton eltűnt a Mercedes-garázsban. (Az új amerikai F1-tulaj kissé túlzásba vitte talán az újításokat ezúttal.)

19 Galéria: Verstappen nyert Mexikóban, de Hamilton világbajnok lett Fotó: Edgard Garrido / Reuters

Két hét múlva Brazil Nagydíj.