Videóbíró nem volt, de a bíró megváltoztatta az ítéletét

A Bayern München már 2-0 vezetett a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig ellen a Bundesliga szerda esti rangadóján, amikor egy újabb támadással iramodtak meg, és Philip Lahmot csak úgy tudta megállítani a vendégjátékos Emil Forsberg, hogy hátulról felrúgta.

Felix Zwayer játékvezető is rögtön tudta, hogy lapot kell adni, nyúlt is a sárgáért, csakhogy a bayernesek szerint ez nem volt elég szigorú büntetés. Körbeállták a bírót, közben Forsberggel is összeszólalkoztak, úgy fél perc után állt helyre a rend.

Csakhogy ezzel még nem volt vége a dolognak, mert Zwayer egyik asszisztense jelzett, hogy mondani szeretne neki valamit. Le is lehet olvasni a szájáról, ahogy azt mondja a bírónak, hogy das war rot, vagyis ez piros lap volt.

Zwayert nem kellett sokat győzködni, rögtön felmutatta a pirosat Forsbergnek, ezen már a lipcseiek hitetlenkedtek. A vendégcsapat így tíz emberrel folytatta, a Bayern pedig még az első félidő végén büntetőből állította be a 3-0-s végeredményt.

A klub-vb-n tesztelt videóbíró egyébként az ilyen helyzetekben is segítséget nyújthat a játékvezetőknek, hamarosan a német bajnokságban is tesztelni fogják.