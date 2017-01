Teljes elmebaj Kubatov Gábor játékvezetői reformja

Kubatov Gábor szilveszteri évértékelésének több figyelemreméltó része is volt. Például megtudhattuk, hogy a cél 2020-ra Európa legmodernebb klubjává tenni a Ferencvárost, ami jelenleg annyira korszerűen és piaci működik, hogy az állam nemrég hozzájuk vágott 700 millió forintot, csak úgy.

Meg mesélt a Fradivárosról is, amit szintén kormányzati támogatásból kezdhetnek el építeni, bár egyelőre csak 10 milliárdot különítettek el a lényegesen nagyobb léptékű projektre. Meg arról, hogy az elmúlt két és fél szezonban 2,5 milliárd forinthoz jutottak játékoseladásokból, és ez már majdnem fedezi a klub egy éves költségvetését. Ami persze nem teljesen igaz, mivel csak a fizetésekre többet költenek egy évben (2,595 milliárd forint), az éves büdzsé pedig 3,777 milliárd körül jár, és persze azt is elfelejtette említeni, hogy mennyit költöttek eközben új játékosokra.

A sok örömhír mellett azonban az elégedetlenségét sem titkolta a klubvezető, aki szerint itt az ideje fellépni a csapatát sújtó bírói tévedések ellen, ezért gyökeres reformokat javasolt. Mint elmondta, mind a bizottságok működésében, mind a játékvezetésben teljes átláthatóságra van szükség, ezért nemzetközi szinten is példátlan transzparenciát követelt a játékvezetés egészével kapcsolatban. Vagyis azt, hogy hozzák nyilvánosságra a:

a meccsek jegyzőkönyveit a játékvezetői jelentéseket az ellenőri jelentéseket a játékvezetői értekezletek jegyzőkönyvét a fegyelmi bizottság üléseinek jegyzőkönyvét a játékvezető és segítői közötti rádióbeszélgetést

Kubatov ötleteire a volt nemzetközi játékvezető, Bede Ferenc reagált. Ebből kiderül többek közt, hogy a követelések felének kapásból nincs sok értelme, mivel vagy már most is nyilvánosak a kért dokumentumok, vagy a nemzetközi szabályozás tiltja a nyilvánosságra hozatalukat. Íme Bede válaszai Kubatov pontjaira:

A játékvezetői jelentés kivételével a jegyzőkönyv az MLSZ rendszerében nyilvános. A játékvezetői jelentés tartalmazza a rendkívüli események, kiállítások leírását. Ez soha nem volt nyilvános, nem is lenne értelme. Az NB I. médiakontroll alatt van, olyat úgysem tudnak írni, amit ne lehetne videóról ellenőrizni. Maximum akkor van rá mód, ha változtat az UEFA, ami szintén bizalmasan kezeli ezeket a dokumentumokat. Időközönként itt értékelik ki a profi bírók munkáját. A csapatoknál sem szokás a taktikai értekezleteket nyilvánosságra hozni, ahogy az a csapatok, ez a játékvezetők belügye. A fegyelmi döntések indoklását eddig is mindig megkapták a klubok. Ez a külvilágra nem tartozik, de ha szükséges, a fegyelmi bizottság felhasználhatná.

Amúgy pedig tényleg egészen döbbenetes cinizmus Kubatov részéről transzparenciát emlegetni, miközben a Ferencváros mindmáig nem hajlandó elárulni játékosai fizetését, noha Kubatov már 2011-ben ígéretet tett rá, Orosz Pál vezérigazgató pedig két éve azt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak, hogy „nem titok ez, de valahogy itt nem jellemző, hogy ezt napvilágra hoznák. Ha bárki más is megteszi, én is nagyon szívesen kiállok ezzel." Nos, idén például a Honvéd és a Vasas is megtette, a Fradira viszont továbbra is hiába várunk.

De – ha már átláthatóság – arról is nagyon szívesen hallanánk, vajon honnan származik valójában az a 486 millió forint, amit az elmúlt pénzügyi évben "tulajdonosi támogatásként" könyvelt el a klub az egyéb bevételei között, vagy az azelőttiben hasonló címszóval kapott 1,1 milliárd.