Egy koreai döntötte le a londoni thrillert

Az angol FA Kupa minden évben csodákat hordoz magában. Ez az a sorozat, amely egy kiscsapat számára valami olyan esélyt, amellyel a világ figyelmét felhívja magára. Ez most majdnem a negyedik ligás Wycombe Wanderersnek sikerült, amely a 83. percig továbbjutásra állt a Tottenham otthonában.

Már az első félidő is elég sima volt, 13 perc alatt kettőt vágott a Wycombe a White Hatt Lane-en és aztán hiába egyenlített négy perc alatt Spurs, a csoda folytatódott, a 83. percben megint a kiscsapat vezetett.

De volt még hét perc és plusz hét a hosszabbításra. A 89. percben Dele Alli egyenlített és már a bíró is az óráját nézte, amikor az első Tottenham gólt szerző Szong Hjeung-Min tette rá egy kiugratás után. Az egyik Wycombe-védő is alaposan besegített neki, a 97. percben jutott tovább a Bajnokok Ligájára hajtó Tottenham.

Simán ment tovább az FA Kupában a Chelsea, a Manchester City, meglepetésre bukott az élvonalba visszakerülésre nagy eséllyel pályázó Newcastle.

És volt még egy csoda. Az ötödosztályú Lincoln City kiverte a másodosztályú Brighton & Hove Albionst. Ami ebben az igazi kuriózum, a Lincoln története során eddig egyetlen egyszer jutott el a negyedik körig. 1887-ben, és akkor a skót bajnokság egyik legnagyobbját, a Glasgow Rangerst verte ki. Nem most volt, nem is akármilyen lehetett, és nem is biztos, hogy valaha lesz még egyszer ilyen.

Angol, FA Kupa, 4. forduló

Tottenham Hotspur–Wycombe Wanderers (IV.) 4–3

Oxford United (III.)–Newcastle United (II.) 3–0

Lincoln City (V.)–Brighton & Hove Albion (II.) 3–1

Chelsea–Brentford (II.) 4–0

Rochdale (III.)–Huddersfield Town (II.) 0–4

Burnley–Bristol City (II.) 2–0

Blackburn Rovers (II.)–Blackpool (IV.) 2–0

Middlesbrough–Accrington Stanley (IV.) 1–0

Crystal Palace–Manchester City 0–3

18.30: Southampton–Arsenal (Tv: Sport2)

KORÁBBAN

Liverpool–Wolverhampton Wanderers (II.) 1–2