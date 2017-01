A spanyol liga nemet mond a modern futballra

Továbbra sem merül fel a gólvonal-technológia alkalmazása a spanyol futballbajnokságban, még ha a Barcelonának a hétvégén nem is adtak meg egy szabályos gólt. A liga és a szövetség hétfőn nem kommentálta a televíziós felvételeken jól látható, nyilvánvaló tévedést.

Luis Enrique, az FC Barcelona vezetőedzője a sevillai találkozó után ismételten a gólkamera bevezetése mellett érvelt. "Most is azt mondom, amit korábban: a játékvezetőknek szükségük van segítségre, és ebbe a technikai támogatás is beletartozik".

A gólvonalkamerát több erős bajnokságban - így az angolban, az olaszban és a németben is - alkalmazzák, Spanyolországban viszont még kijelölt dátum sincs, hogy mikor vezetnék be. Javier Tebas ligaelnök az idény előtt azt mondta, majd hétfőn megerősítette, hogy "az elérhető rendszer túl drága ahhoz képest, hogy milyen ritkán használnák".

Így a gólkamerát magában nem is tervezik bevezetni, hanem majd csak a teljes videóbírós rendszert, amit a FIFA decemberben, Japánban, a Klub-vb-n tesztelt.

A videóbíró a legfejlettebb opció, aminek már folyik a kipróbálása. Ha 2018 júliusában a FIFA elfogadja, ahogy azt tervezik, el fogjuk kezdeni használni

- mondta Tebas.

A FIFA a 2018 június-júliusi világbajnokságon véglegesítené a videóbírót, ha beválik. A rendszernek természetesen része a gólkamera, ami egymagában is működik, láthatóan kiválóan, így Tebas hozzállása értelmezhetetlen.

Aleix Vidal, a Barcelona védője szerint súlyos hiba történt a Betis elleni mérkőzésen, de ezért nem csak a bírók okolhatók: "Ha alkalmazhatnánk, most nem beszélnénk erről".

A 20. fordulóban vasárnap lejátszott sevillai mérkőzés 76. percében, amikor a Real Betis 1-0-ra vezetett, Aissa Mandi, a hazaiak védője szabad szemmel is jól láthatóan a gólvonal mögül rúgta ki a labdát, de a bíró nem ítélt gólt. A Barca aztán a 90. percben egyenlített Luis Suárez góljával.

Az 1-1-es eredmény és a Real Madrid későbbi győzelme a Real Sociedad ellen azt jelentette, hogy öt pontra nőtt a különbség az éllovas Madrid és az üldöző katalán csapat között. (Index/MTI)