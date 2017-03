Egy középhátvéd lett a Real legfontosabb játékosa

A legutóbbi két BL-címét nagyban Sergio Ramosnak köszönheti a Real Madrid, de több BL-párharcban és egy El Clasicón is kulcsszerep jutott a középhátvéd góljainak. A héten is ő fordított, de a szezonban már 9 találatnál jár, csak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema és Álvaro Morata lőtt nála többet a Realban.

Kedd este éppen veszélyessé kezdett lenni a helyzet a Real Madridnak Nápolyban, amikor az 50. perc után jött Sergio Ramos, és két fejessel megfordította a BL-nyolcaddöntő visszavágóját, amivel lényegében el is döntötte a továbbjutást. Az UEFA végül a második fejesét Dries Mertens öngóljaként könyvelte el, így a statisztikákban mi is így számolunk, a dicsőséget viszont a spanyol védőnek adjuk meg.

Ezzel újabb fontos meccsen, sorsdöntő pillanatban szerzett gólt – ami már rutinszerűen megy neki 2014 nyara, az akkori BL-döntő óta. Lisszabonban a 93. percben ő egyenlített ki az Atlético Madrid ellen, majd a 2016-os Bajnokok Ligája-döntőben ő szerzett vezetést csapatának, és a hosszabbítás után a büntetőjét is értékesítette.

Már a 2014-es BL-elődöntőben is fontos szerepe volt, a müncheni visszavágón öt percen belül két fejesgóllal a 20. percre eldöntötte a továbbjutást. Ez után jött a két fontos gól a két BL-döntőben, majd a 2016-os Európai Szuperkupa-döntőben is ő egyenlített ki 2-2-re a Sevilla ellen.

A sornak itt még nem volt vége, decemberben Barcelonában ő egyenlített az El Clásicón a 90. percben, majd a Deportivo ellen szintén az utolsó percekben megszerezte a győzelmet csapatának.

A 2014-es BL-döntő óta szerzett 20 góljából 17-et döntetlennél vagy hátrányban született, és ezek többnyire fejesgólok. Az angol sportnyelvnek külön szava is van arra, amit Ramos művel az elmúlt három évben: úgy mondják, clutch. Magyar megfelelő nem igazán van erre, ez a fogalom azt a játékost írja le (legyen szó bármilyen sportágról), aki a legfontosabb pillanatban nem hogy nem inog meg, hanem pont akkor nyújtja a legjobb teljesítményét.

(Az ESPN még azelőtt tweetelt, hogy az UEFA öngólnak könyvelte el Ramos második fejesét, ezért szerepel náluk +1 mindkét adatnál).

Pont most duplán fontos

2013-ban még úgy tűnt, hogy a fiatal francia védő, Raphael Varane lehet majd a Real fejeskirálya, egy hónapon belül kétszer is így talált be a Barcelonának. Az egyik a kupában volt, azzal egyenlített, a másikat a BL-ben szerezte a katalánok otthonában, eldöntve a továbbjutást.

Varane fontossága azóta csak nőtt, de elsősorban védőként, igaz, idén már 4 gólnál jár az éppen sérült francia. Ramos viszont állandóan jókor van jó helyen a kapu előtt, a góljai – a fontos góljai – pedig duplán felértékelődnek, hiszen Cristiano Ronaldo 2008 óta nem volt ilyen rossz formában a BL-ben (sorban hat meccsen nem lőtt gólt), Gareth Bale visszatérése óta pedig még nincs meg a tökéletes összhang a walesi, Benzema és Cristiano Ronaldo között.

Ő sem makulátlan

Sőt, idén talán még több hibával játszik, mint az elmúlt években bármikor, de a góljaival mindenképp feledteti a rontásokat. Januárban a Sevilla ellen összehozta első öngólját a spanyol bajnokságban. Ez önmagában még nem lenne tragédia, bár kikaptak azon a meccsen, de azt mellé téve, hogy a szezonban négy büntetőt is róla fújtak be a bajnokságban, azért már komoly mennyiség. És akkor a decemberi piros lapját még nem is említettük.

Ramos még csak 30 éves, Varane mellett bőven van pár szezonja a Real védelmének közepén. A Real Madridban és a spanyol válogatottban is ő a csapatkapitány, klubjában túl van 500. meccsén, lassan a 10 legtöbb meccsen pályára lépő realos közé jut. A válogatottban 140-szer szerepelt, egyedül Iker Casillas játszott többet nála (167), jó eséllyel megdönti majd korábbi csapattársa rekordját.