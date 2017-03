A Bayern újra kivégezte az Arsenalt, a Real védőjével nyert

A Real Madrid egy félidő előnyt adott a Napolinak, de így is legyőzte 3-1-re a BL-nyolcaddöntőjének visszavágóján, kettős győzelemmel ment a nyolc közé. Ahogy a Bayern München is, ami 5-1-es első meccs után újra 5-1-gyel ütötte ki az Arsenalt.

A Bajnokok Ligájában a keddi nyolcaddöntők visszavágóin a Bayern Münchennek semmit sem kellett kockáztatnia, négygólos előnyből indult az Arsenal ellen. A Real Madrid otthon 3-1-re nyert, éppen ezért a Napolinak nem volt lehetetlen küldetés a továbbjutás. A két mérkőzés közvetítését itt nézhetik vissza.

A Napoli be is kezdett, óriási iramot diktált az első perctől. A Real be is szorult, de a védelem, legtöbbször Marcelo, mindig időben visszazárt. Tíz perc is eltelt, mire kijöttek a szorításból Ronaldóék. Az első helyzetüket jól el is szúrták, Benzema és Ronaldo egyszerre ment fel fejelni, és sikerült egymást meglökniük.

A hazai csapat ezután is ment előre, remekül kontrázták meg sorozatban a Madridot, ami elég körülményesen zárt csak vissza. A 25. percben is lassú volt a védelem, a Napoli saját térfeléről indítva három passzal átjátszotta, majd Mertens meg is szerezte a vezetést az ötös sarkáról.

A Realnak muszáj volt váltania, Bale adott ritmust a játékuknak, de ezzel sebezhetőbbé is váltak, a kontrákkal továbbra is küszködtek, igaz Ronaldo közel került az egyenlítéshez. A védőkön és Pepe Reina kapuson túlfutva a kapufát találta el. A Real-nyomást kibírta a Napoli, sőt még egy fokozottal magasabbra kapcsolt, két-háromszor szétfutották Marceloékat, de Mertens és Hamsík sem tudott élni a helyzettel.

A második félidőben aztán a Real elég hamar fellélegezhetett, és el is döntötte a továbbjutást. Az 51. percben Ramos érkezett jól a szögletre és kapuba fejelt. Hat perccel később a másik oldalról jött a szöglet, és valamiért teljesen üresen hagyták Ramost, aki megint csak jó fejelt, igaz, végül Mertensről pattant kapuba a labda.

A Napoli ezután is próbált lendületben maradni, de már nem tudott igazán veszélyes lenni, a Real sem kockáztatott túl sokat, és a végén még Morata is betalált. A Real nyert 3-1-re, és összesítésben 6-2-vel jutott a legjobb nyolcba.

Napoli (olasz)-Real Madrid (spanyol) 1-3 (1-0)

gólszerzők: Mertens (24.), illetve Ramos (52., 57.), Morata (91.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel.

Az Arsenal is

Aligha hitte volna bárki, hogy az Arsenallal a müncheni 5-1-es vereség után megint feltörli a Bayern a padlót, de a londoni csapatnak sikerült otthon is 5-1-re kikapnia, és összesítésben 10-2-vel kizúgni a BL-ból.

Pedig egész jól indult az Arsenalnak a meccs, mert Theo Walcott a huszadik percben megszerezte a vezetést. A továbbjutáshoz még így is kellett volna hármat lőnie Wenger csapatának, de valószínűleg azzal ők sem számoltak.

De a megalázó vereséggel sem. A meccs fordulópontja, Laurent Koscielny kiállítása lett, az 54. perctől a tíz emberrel játszó Arsenal semmit sem tudott a Bayernnel kezdeni.

Az 55. percben Lewandowski egyenlített büntetőből, majd a 68. percen Robben talált be, a kapus gyenge kirúgásából egyből kontrázhatott a Bayern, a széteső védelmen simán átvitték a labdát.

Wenger ezután egyszerre hármat cserélt, Özilt, Lucas és Coquelint is behozta, de ekkora már nagy volt a zavarodottság, ezt a meccset sem tudta megmenteni. A harmadik Bayern-gólt szinte unottan tekerte be Douglas Costa egy kontra végén, majd egy újabb labdaszerzés után Vidal emelte át a kapust, végül az ötödik gólt is ő gurította be.



Arsenal (angol)-Bayern München (német) 1-5 (1-0)

gólszerzők: Walcott (20.), illetve Lewandowski (55., tizenegyesből), Robben (68.), Costa (78.), Vidal (80., 82.)

kiállítva: Koscielny (53., Arsenal)

Tj.: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10-2-es összesítéssel.