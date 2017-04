A 41 éves Király győzelemmel ünnepelte szülinapját

Az OTP Bank Liga 24. fordulójában voltak meglepő eredmények. A Haladás 4-2-es sikere nem volt annyira az a Mezőkövesd ellen, viszont ünnepi volt, hiszen Király Gábor a 41. születésnapi köszöntése vezette fel.

Aztán tényleg ünnep lett a vége. A Haladás, a válogatottól a tavalyi Eb után búcsúzó kapusa bár kapott két gólt, így is győzelemmel ünnepelte ezt az emlékezetes napot.

Voltak azért ennél sokkal furcsább eredmények is. A kiesés ellen menekülő Diósgyőr legyőzte az Újpestet és csak azért 3-1-re, mert a vendégek kapusa, Balajcza Szabolcs még az első félidőben elképesztő bravúrokat mutatott be. A bajnokságot vezető Videoton gólképtelen volt Pakson, de így is pontot szerzett.

A Vasas már kétgólos hátrányban is játszott otthon a táblázat aljára csúszó Debrecen ellen, de innen is fel tudott állni, 2-2-re egyenlített. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 88. percben Könyves eldöntötte a három pont sorsát. A Gyirmót legyőzte az MTK-t, így még mindig nincs biztos kieső az NB I.-ben.

OTP Bank Liga, 24. forduló:

Vasas-Debreceni VSC 2-3 (1-2)

Gólszerző: Ádám (45., 11-esből), Vaskó (77.), illetve Tőzsér (26.), Burmeister (43., öngól), Könyves (88.)

Paksi FC-Videoton FC 0-0

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 4-2 (1-1)

Gólszerzők: Wils (16.), Iszlai (48., 11-esből), Kovács L. (62.), Williams (66.), illetve Molnár G. (38.), Baracskai (90.)

Diósgyőri VTK-Újpest FC 3-1 (2-0)

Gólszerzők: Makrai (18.), Ugrai (33., 11-esből), Karan (70.), illetve Lázok (53.)

Gyirmót FC-MTK Budapest 1-0 (0-0)

Gólszerző: Simon A. (57.)