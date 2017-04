2001-es bravúrt ismételt az NB III.-as Budafok

Egyedüli NB III.-as csapatként jutott be a Budafok a Magyar Kupa elődöntőjébe, miután idegenben verte a másodosztályú Sopront, és 3-2-es összesítéssel továbbment.

A 22. kerületi csapat még ezzel fennállása legnagyobb sikerét érte el a kupában, és úgy jutott el a négybe, hogy közben több felsőbb osztályban szereplő csapatot is búcsúztatott. Az első bravúr a Videoton ellen jött, amikor a 8. fordulóban hazai pályán ejtették ki a Videotont, teljesen megérdemelten.

A nyolcaddöntőben a szintén NB III.-as Érdet verték hazai pályán 2-0-ra, úgyhogy az is belefért, hogy a visszavágón 2-1-re kikapjanak. Viszont úgy nézett ki, a negyeddöntő lesz a végállomás, mert a Sopron 2-1-re tudott nyerni Budafokon az első mérkőzésen. Aztán a szerda esti visszavágón Kovács Dávid és Csizmadia Csaba góljaival 2-0-ra nyert a Budafok, és jutott a négybe.

Ahogy a budafokiak edzője, Prukner László is mondta a továbbjutás után: 2000/2001-es kiírás óta nem történt olyan a Magyar Kupában, hogy egy harmadosztályú csapat legyen elődöntős.

Akkor a Tápiószentmártonnak jött össze a bravúr, ők a III. kerületet, a Kaposfüredet és a Vácot búcsúztatták menet közben, tehát valamivel könnyebb volt az útjuk, aztán jött a Vasas az elődöntőben. Hazai pályán 4000 néző előtt kaptak ki 4-1-re.

A Vasast most megkaphatja a Budafok is, ahogy a Ferencvárost vagy a Mezőkövesdet is, tehát most már csak első osztályú ellenfél jöhet.

Prukner csapata amúgy öt ponttal vezeti az NB III.-at is, szóval a következő szezonban már egy szinttel feljebb játszhatnak. Ismerős neveket bőven találunk náluk: ott futballozik a korábbi kaposvári és ferencvárosi támadó, Oláh Lóránt, a szintén volt fradis és válogatott Csizmadia Csaba, de Grúz Tamás, Margitics Andor és Pölöskey Péter is szerepelt az élvonalban.

A Magyar Kupa sorsolását péntek reggel tartják.