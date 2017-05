A magyar futball reménységei történelmet írtak

A magyar válogatott remekül felkészült erre a meccsre, 1-1-et játszott Skóciával a Horvátországban zajló U17-es labdarúgó Európa-bajnokságon. Ezzel története során, ebben a korosztályban, először sikerült túlélni a csoportkört.

Már az első félidőben is uraltuk a játékot. Ez azt jelenti, hogy szinte állandóan a skót térfélen zajlott a játék, helyzetünk, vagyis ziccerünk igaz nem volt, de távol tartottuk őket a tizenhatosunktól. Egyszer hibáztunk csak, és ez meg is bosszulta magát. Ilyen a kapussors. A franciák ellen a meccs legjobbja, Ásványi Balázs a 31. percben benézett egy szabadrúgást, a lövés átcsúszott a keze alatt, az üres kaput pedig Rudden kihasználta.

De sem előtte, sem pedig utána nem volt ekkora helyzete a skótoknak, miközben a fiataljaink mentek előre rendületlenül. Megdolgoztunk a sikerért, hiszen egy szabadrúgás hozta az egyenlítésünket. Szoboszlai már a kispadon ült, így Szerető Krisztofer állt a labda mögé, és az 51. percben úgy varrta be a hosszú sarokba, hogy a skót kapus mozdulni sem tudott.

A gól után egy ideig mentünk előre a győztes gólért, aztán a skótoknak is eszébe jutott, hogy ezzel az eredménnyel akár ki is eshetnek, mentek a skótok is előre. Sok esély és eredmény nélkül. Nagyon éretten futballoztunk, reménykeltően. Ahogy ezek a 17 éves srácok játszottak az tényleg reményre adhat okot. 1-1 lett a vége, de számoljunk egy kicsit.

A csoportban Skócia vezet jelenleg 4 pontja van és 3-1-es gólkülönbsége, második Magyarország, szintén 4 ponttal és 4-3-as gólkülönbséggel, a franciák a harmadikak 3 ponttal és 9-3-as gólkülönbséggel. Az utolsó fordulóban mi Feröer-szigetekkel játszunk, a franciák a skótokkal.

A továbbjutás szempontjából, az UEFA szabályai alapján az egymás elleni eredmény dönt, így már nem eshetünk ki, hiszen nincs olyan eredmény, amellyel a skót és francia egyszerre megelőzzön. Csak akkor, ha kikapunk a feröeriektől, és a franciák legyőzik Skóciát, de erre gondolni sem merünk.

Ezt pedig azt jelenti, hogy a negyedik Eb-jén szereplő korosztályos válogatottunk történelmet írhat, először juthat tovább a csoportjából.

B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Skócia 1-1 (0-1)

Gól: Szerető (51.), illetve Rudden (31.)

Franciaország - Feröer-szigetek 7-0 (5-0)