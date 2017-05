Az új Henry. És Neymar. És Ronaldo.

Azt már egy ideje mondogatják, hogy a Monaco csatára nagyon emlékeztet Thierry Henryra, a mozgása, a góljai, a ritmusváltásai, de a 18 éves Kylian Mbappé az utóbbi hetekben elkezdett olyan dolgokat csinálni, amiből úgy tűnik, más világklasszisoktól is tanult.

A múlt hétvégén adta az alábbi gólpasszt, ami után Karim Benzema, a Real Madrid világklasszis csatára nyilatkozta, hogy neki Mbappé olyan, mint "a fiatal Neymar".

És tényleg, ha megnézzük, ugyanaz a ruganyosság és követhetetlen gyorsaság látszik a monacósnál is. Abszurd, de még a fiatallal is betalált Benzema, Neymar már 25, nagyon rég volt, hogy 18 évesen felfigyelt rá a világ.

Aztán szerda este, amikor a Monaco megnyerte a francia bajnokságot, Mbappé lőtt egy gólt, aminek a mestere Ronaldo volt. Mármint a brazil, akinél többször kapust nem cselezett ki senki a történelemben.

Ronaldónak a Real Madridban volt egy szakasztott ugyanilyen gólja vagy 10 éve, amikor úgy vitte el a labdát nagy sebességgel a kapus mellett, hogy szinte meg sem tört a mozgása, aztán ballal bepasszolta.

Mbappé számai is több mint rendben vannak, 43 meccsen 26 gólt szerzett a szezonban, az meg végképp impresszív, hogy

ebből a 26-ból 20-at február 1-je óta.

Mbappét 100 millió euróra tartaná a Monaco, ha el akarná adni, csakhogy Vagyim Vasziljev, a klub orosz tulajdonosa állítja, nem megy sehova. Bár a korához képest szokatlanul érettnek tűnik, valószínűleg ez lenne a legjobb neki. Főleg, ha felfedezője, a portugál edző, Leonardo Jardim is maradna.

Bármennyire is tartaná viszont az elnök, az ajánlatok jönni fognak, de egy olyan konstrukció nem elképzelhetetlen, hogy ha meg is veszi valaki, egy évig még Monacóban hagyja. A Real Madrid a favorit, volt is már olyan hír, hogy Mbappé az övék, de aztán ez a pletyka elült.